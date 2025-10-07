'Música para Hitler' abre mañana la nueva temporada del Auditorio Ciudad de León

Cartel de 'Música para Hitler', obra que abrirá mañana la nueva temporada del Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León estrenará la nueva temporada de artes escénicas con la obra 'Música para Hitler', que tendrá dos pases mañana y el jueves día 9 a las 20.30 horas, el primero de ellos dentro de abono y segundo para todos los públicos.

El precio de las entradas es de 18 euros y la obra, dirigida por Juan Carlos Rubio e inspirada hechos reales, recrea un momento crítico en la carrera del célebre violonchelista catalán Pau Casals, marcada por su exilio y su lucha por la justicia en un contexto histórico convulso.

La actuación, con texto de Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, cuenta con un elenco formado por Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La obra muestra cómo Pau Casals se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil Española. Con todos sus recursos y mucho empeño se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos.

En el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer, pero Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias. Estos dramáticos hechos son los que han inspirado a los autores a escribir 'Música para Hitler', un texto que recrea la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX.

Con 'Música para Hitler' arranca la programación de artes escénicas en el Auditorio Ciudad de León relativa al último semestre del año, compuesta por teatro, danza y ópera. El programa incluye una veintena de actuaciones programadas por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural que aúnan calidad y variedad mediante una oferta "atractiva" y con opciones para todos los públicos hasta el próximo día 18 de diciembre.