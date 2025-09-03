La música modernista inunda la capital leonesa con Guido Bianchini y Valmuz como protagonistas este sábado

Archivo - Inmediaciones del parque del Cid en León capital, donde se desarrollarán los conciertos de música modernista este sábado. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Guido Biachini (Italia) y Valmuz (Reino Unido) llegarán este sábado a la capital leonesa con un especial repertorio que evoca la época modernista, actuaciones que se enmarcan en el Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' y en la IV Feria Modernista, organizada esta última por el Museo Casa Botines y Fundos.

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León tiene como objetivo con esta propuesta fomentar su colaboración con iniciativas que acerquen la música, la cultura y el patrimonio a las calles de la capital leonesa.

Ambos conciertos serán gratuitos y tendrán lugar en las inmediaciones del parque del Cid, en la confluencia de las calles Ruiz de Salazar con Pilotos Regueral, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Este ciclo de música pretende rememorar el Modernismo, movimiento con gran repercusión que destacó por su ruptura con los estilos tradicionales buscando nuevas formas de expresión inspiradas en la naturaleza.

El sábado 6 de septiembre a las 13.30 horas subirá al escenario Guido Bianchini, contrabajista y profesor de baile Lindy Hop, natural de Venetto (Italia), que presentará su cuarteto con repertorio de swing. El artista italiano es miembro de la banda The Ragtime Rogues, un grupo de músicos unidos por su pasión por la música de 1930, reconocido por brindar una experiencia "global y única" sobre el escenario.

El mismo sábado, a las 20.30 horas, será el turno de Valmuz (Reino Unido), una banda con una proyección internacional que representa el dinamismo y la fusión cultural de la música del siglo XXI. Formada por músicos de distintas nacionalidades, su propuesta combina jazz contemporáneo, rock, electrónica y elementos del pop más experimental, con un enfoque "ecléctico y vibrante".

Su trayectoria ha llevado a la formación musical a actuar en escenarios de toda Europa, siendo galardonados con el primer premio de Johnny Raducanu International Jazz Festival en Rumanía y reconocidos en los Premios Carles Santos de la Música Valenciana.