El musical 'Mamma mia!' llega a Valladolid con 22 funciones después de tres temporadas en Madrid y 800.000 espectadores

(Izq A Der) La Concejala De Educación Y Cultura, Irene Carvajal, Junto A La Actriz Protagonista Del Musical, Verónica Ronda, Y El El Director Artístico Del Teatro Calderón, José María Esbec - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Mamma mia!', basado en los 23 grandes éxitos de ABBA tales como 'Dancing Queen' o 'Gimme gimme Gimme', llegará al Teatro Calderón de Valladolid entre el 26 de diciembre y el 11 de enero con 22 funciones después de tres temporadas de "éxito" en Madrid, donde se han representado más de un millar de funciones y cautivado a 800.000 espectadores de "todas las edades".

Este homenaje a las madres, al amor y a los viejos amigos ha sido galardonado como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical y ahora recala en la capital vallisoletana con una comedia musical en las que los espectadores podrán cantar, bailtar y emocionarse al ritmo de las canciones del legendario grupo sueco de música pop.

Así lo ha destacado la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, durante la rueda de prensa de presentación de este espectáculo en la que ha estado acompañada por la actriz protagonista del musical, Verónica Ronda, y el director artístico del Teatro Calderón, José María Esbec.

Durante su intervención, la edil ha destacado que la representación de este espectáculo en el céntrico Teatro Calderón se enmarca en la oferta cultural programada para llegar al público familiar y a "todas las sensibildiades" durante el periodo estival.

"Presentamos una oferta muy vinculada a los objetivos de la Concejalía de Educación y Cultura para todas las sensibilidades y disfrutar en familia", ha expresado la responsable municipal, al tiempo que ha detallado que este musical ha emocionado a 65 millones de espectadores en 16 idiomas diferentes con una historia que aborda el encuentro intergeneracional de familias y la complicadad entre madres e hijas.

Por su parte, la actriz protagonista del espectáculo ha reconocido estar "muy nerviosa y emocionada" por poder representar este musical en "casa". De hecho, ha asegurado que es reto artístico "más potente" al que se ha enfrentado ya que cuenta con un coreografía "muy dura" y un trabajo "exigente".

'Mamma mia!' es una musical para todos los públicos y un "gran homenaje al amor", ha resaltado la intérprete, quien ha invitado a los vallisoletanos a disfrutar de un "viaje increíble" a través de sus dos horas y 20 minutos de duración.

Precisamente, la actriz ha destacado que la oportunidad de representar este papel ha llegado en un momento de "madurez artística y personal" por lo que ha conseguido aportar sus "notas de color" al personaje de Donna.

"Ahora que el espectáculo llega a Valladolid voy a poder volver a mis raíces, ya que todo mi mundo emocional está vinculado a la ciudad", ha reflexionado.

El musical sigue la historia de Donna, madre soltera e independiente, que es dueña de un pequeño hotel en una idílica isla griega, donde ha criado sola a Sophie, que va a casarse.

La joven, sin decir nada a nadie, decide invitar a los tres hombres que pasaron por la vida de su madre, con el fin de que su verdadero padre le acompañe al altar. Donna, por su parte, invita a dos amigas de la infancia.

EQUIPO CREATIVO

El equipo creativo de este espectáculo está compuesto por el director, Juan Carlos Fisher, director peruano que ha dirigido 38 obras, entre las que destacan 'Billy elliot', 'La Cage aux Folles' o 'Hairspray', que han sido vistas por más de un millón de espectadores.

La dirección musical ha recaído en Joan Miquel Pérez, pianista, compositor y productor freelance que trabaja en teatro, televisión y la industria musical, mientras que las coreografías han corrido a cargo de Iker Karrera, quien comenzó a formarse desde muy joven con clases de jazz y hip hop en su tierra natal, Hondarribia.

Completan el elenco creativo Ricardo Sánchez (diseño de escenografía), Gabriela Salaverri (diseño de vestuario), Felipe Ramos (diseño de iluminación), Gastón Briski (diseño de sonido), Chema Noci (diseño de caracterización) y Carmen Márquez (dirección de producción artística).

Cabe recordar que 'Mamma mia!' fue el primer musical en el mundo creado a partir de las canciones de una banda y el nombre fue tomado de uno de los mayores éxitos del grupo ABBA.

El estreno original en 1999 coincidió con el 25 aniversario del triunfo del grupo sueco en Eurovisión con 'Waterloo' y ha sido visto por más de 65 millones de espectadores en todo el mundo en más de 440 ciudades y en 16 idiomas diferentes.