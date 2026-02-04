Nace la asociación 'Impulsa Villares' para unificar a los empresarios del polígono industrial más grande de Salamanca

Juan Luis Feltrero, presidente de Impulsa Villares, junto a María Alonso, vicepresidenta, durante la presentación de la nueva asociación en la sede de CEOE CEPYME Salamanca - CEOE-CEPYME

SALAMANCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva asociación empresarial 'Impulsa Villares', surgida de la fusión de AES Villares y AEPOV, ha iniciado su andadura con el objetivo de reforzar la unidad del tejido empresarial del polígono industrial de Los Villares, el más grande de Salamanca, y actuar con una "sola voz" ante las administraciones.

CEOE Cepyme Salamanca ha acogido este miércoles la presentación oficial de la asociación en un acto que ha estado encabezado por Juan Luis Feltrero, quien asumirá la Presidencia tras haber liderado AES Villares, y por María Alonso, que ocupará la Vicepresidencia procedente de AEPOV.

Ambos han subrayado que se trata de un proyecto trabajado durante más de dos años y que marca "un antes y un después" para el principal enclave industrial de la provincia.

En este sentido, Feltrero ha explicado que la fusión responde a la "necesidad clara de poner fin a la fragmentación que durante años ha debilitado la capacidad reivindicativa del polígono".

"Tener dos asociaciones significaba dos voces, y eso siempre juega en contra de los empresarios. Ahora somos una sola organización fuerte, con el objetivo común de modernizar los Villares y convertirlo en un polígono de referencia", ha analizado.

En su intervención, ha recordado que se trata del polígono industrial más antiguo de Salamanca y también el más grande, con más de un millar de empresas instaladas, pero que arrastra "importantes carencias" fruto del paso del tiempo y de un desarrollo inicial desordenado.

Problemas en los viales, aceras deterioradas, deficiencias en el alcantarillado --en algunos casos dentro de las propias naves--, dificultades de abastecimiento de agua y una creciente falta de seguridad son algunos de los retos que Impulsa Villares quiere afrontar de manera prioritaria.

Por su parte, Alonso ha destacado que la unión busca sumar fuerzas para construir una asociación "más potente, atractiva y con un proyecto serio" capaz de aglutinar al mayor número posible de empresarios del polígono.

"Durante estos años hemos trabajado de forma constante para llegar hasta aquí. Creemos firmemente que solo desde la unidad podremos luchar de verdad por la mejora y la estabilidad de los Villares", ha afirmado en un comunicado de CEOE Cepyme recogido por Europa Press.

María Alonso ha subrayado, además, la importancia de integrarse en CEOE Cepyme Salamanca, una decisión que ha calificado de "estratégica y fundamental para el futuro de Impulsa Villares".

"Formar parte de CEOE Cepyme Salamanca nos da fuerza, respaldo y una estructura sólida para defender de verdad a los empresarios del polígono. Es estar dentro del motor empresarial de la provincia y trabajar de la mano de quien lleva años impulsando el crecimiento económico de Salamanca", ha afirmado.

NECESIDAD DE INTERVENCIÓN INTEGRAL

Los representantes de la nueva asociación han profundizado en los principales problemas que afectan al polígono de los Villares, una infraestructura "envejecida" que necesita una intervención integral en la que se reparen calles, mejoren bordillos y aceras y que incluye la renovación de servicios básicos y una actuación firme frente al vertido ilegal de residuos, una práctica que se ha intensificado en los últimos años.

Ambos han coincidido en que la relación con el Ayuntamiento de Villares de la Reina ha sido intensa en los últimos años, con numerosas reuniones, pero con resultados "todavía insuficientes".

Según han explicado, ahora esperan que la creación de una única asociación empresarial permita una interlocución más directa, transparente y eficaz.

"No queremos confrontación, queremos colaboración real. Pero también firmeza. El polígono genera una enorme riqueza para el municipio y necesita una inversión acorde a su importancia", ha defendido Alonso.

Entre las actuaciones más próximas, Feltrero ha avanzado que ya están adjudicadas varias rotondas clave, como la conocida rotonda de los supermercados, así como otras previstas en zonas como Elefante Azul.

Además, uno de los grandes objetivos estratégicos será la transformación del vial central del polígono. La idea es convertirlo en un eje moderno y accesible, con aceras adecuadas, carril bici y espacios que permitan que las empresas no sean solo industrias cerradas, sino también puntos de actividad comercial abiertos al público.