Nace el Certamen Regional de Jóvenes Talentos para poner en valor la destreza culinaria de CyL y 'Alimentos de Palencia'

Armisén y Labarga antes de la presentacion del Certamen Regional de Talento culinario. - DIP. PALENCIA

PALENCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El I Certamen regional de Jóvenes Talentos Culinarios 'Alimentos de Palencia' Food Experience reunirá el próximo 26 de octubre en Palencia a jóvenes profesionales y estudiantes de hostelería de Castilla y León "para poner en valor el talento culinario y los productos de la marca Alimentos de Palencia".

Así lo ha asegurado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y el presidente del Centro Tecnológico del Cereal (Cetece), Javier Labarga, durante la presentación de esta primera edición del certamen regional.

El certamen, que se celebrará el próximo 26 de octubre en las instalaciones del Cetece, en Palencia, nace con un doble objetivo: poner en valor y dar visibilidad a los productos de la marca 'Alimentos de Palencia' e impulsar el talento de las nuevas generaciones de cocineros de Castilla y León.

Para ello, la iniciativa reta a jóvenes profesionales y estudiantes de hostelería de toda la Comunidad a demostrar su creatividad, técnica y capacidad culinaria, transformando los productos palentinos en propuestas gastronómicas actuales, innovadoras y con identidad propia.

Ángeles Armisen ha destacado que con este certamen se quiere dar "un paso más allá", y unir materia prima "de calidad extraordinaria", con la creatividad, la técnica y la visión de las futuras promesas de la cocina castellano y leonesa.

Por su parte, Javier Labarga, ha detallado la dinámica del certamen. Además, ha incidido en la importancia de generar oportunidades para las nuevas generaciones.

"La formación ha sido siempre uno de los pilares fundamentales de Cetece y, dentro de esa apuesta, siempre hemos creído firmemente en el talento joven ", ha apuntadl Labarga, quien ha manifestado la "ilusión" de este certamen, "que dará visibilidad a todo el talento que existe" la Comunidad, "para descubrir nuevas formas de entender la cocina y para acercar a estos jóvenes a empresas, profesionales y otros agentes vinculados al sector gastronómico".

La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años de Castilla y León y contará con dos categorías: una destinada a profesionales en activo de restaurantes de la Comunidad y otra dirigida a alumnado de escuelas de hostelería y universidades.

El plazo para presentar las candidaturas permanecerá abierto hasta el 7 de octubre de 2026 y los interesados deberán realizar su preinscripción y aportar posteriormente la documentación requerida junto con una propuesta de los dos platos con los que desean competir.

De entre las candidaturas recibidas se seleccionará un máximo de 18 participantes, nueve por cada categoría. En caso de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles, se realizará una selección previa atendiendo a las recetas presentadas.

El reto será convertir los productos de la provincia en el punto de partida de nuevas propuestas gastronómicas. Cada participante deberá elaborar dos platos principales en los que los ingredientes protagonistas pertenezcan a la marca 'Alimentos de Palencia'.

El jurado valorará aspectos como la destreza y limpieza, la presentación, las características sensoriales, la utilización de ingredientes de Alimentos de Palencia y la aplicación de criterios de sostenibilidad y aprovechamiento de las materias primas.

De esta forma, el certamen permitirá elegir al mejor joven cocinero profesional y al mejor joven alumno de hostelería de Castilla y León. El ganador de cada categoría recibirá un premio de 1.000 euros, además de trofeo y diploma acreditativo.

Asimismo, el restaurante o centro formativo de procedencia de cada ganador recibirá un lote de productos de 'Alimentos de Palencia' valorado en 100 euros.