Nao d'amores, Cidanz, Pequeña Victoria Cen, Katua&Galea y la sala 'Al norte a la izquierda', Premios Artes Escénicas CyL

BURGOS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nao d'amores, Cidanz Producciones, La Pequeña Victoria Cen, Katua&Galea Teatro y la Sala 'Al norte a la izquierda' han ganado los I Premios Artes Escénicas de Castilla y León, que se han entregado este jueves, 16 de octubre.

El Teatro Principal de Burgos ha acogido la gala de entrega de galardones, organizados por Artesa con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta y el apoyo de la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos.

Las distinciones han reconocido con el Premio de Mejor Espectáculo de Teatro a 'El castillo de Lindabridis', obra que la compañía Nao d'amores levantó en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Asimismo, 'Ésta, no es una historia de mujeres', con la que Cidanz Producciones retrata la vida de las mujeres y sus vacíos, se ha hecho con el galardón a Mejor Espectáculo de Danza, mientras 'La bruja Rechinadientes', un montaje de Katua&Galea Teatro inspirado en los clásicos cuentos de brujas y el folklore, se ha llevado el premio a Mejor Espectáculo para la Infancia y la Juventud.

'Disculpa si te presento como si no te conozco', en el que La Pequeña Victoria Cen investiga sobre la identidad, ha conseguido, igualmente, el galardón de Mejor Espectáculo de Circo), y la Sala 'Al norte a la izquierda', bajo la gestión de la veterana compañía Azar Teatro, ha logrado el Premio Revelación.

El palmarés lo completan el Premio a la Excelencia, que ha recaído en el programa 'Clunia Cultural', gestionado por la Diputación de Burgos y distinguido por su "remarcable trayectoria y empeño en promover las artes escénicas y poner en valor el incomparable marco arqueológico del Teatro Romano como referente cultural para la ciudadanía de Castilla y León y de toda España".

Además, se ha reconocido a la directora de escena y dramaturga salmantina Helena Pimenta con el Premio de Honor por "ejemplificar la originalidad genuina del creador, el rigor intelectual y el coraje de significarse como artista en unos años en que las artes escénicas se estaban configurando como un instrumento de reflexión en la sociedad español" y por su labor en defensa del "teatro independiente que no se pliega a la comercialidad y se afianza en el futuro como un referente".

El jurado de estos galardones, que buscan reconocer un trabajo multidisciplinar en equipo, ha estado formado por Senador González Puente, María Cortijo Calvo, Eduardo López Velasco, José María Esbec Martín, Aránzazu Rodrigo Martín, María Jesús Moro Tejedor, Pilar Alcalde Liébana y Ezequiel Jesús Pastor Martínez.

Las butacas del Principal han recibido a una nutrida representación de las artes de la Comunidad, con la presencia de intérpretes como el salmantino José Antonio Sayagués; el director de escena y dramaturgo José María Esbec; la escenógrafa burgalesa Elisa Sanz; el director de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, Manuel González; o la directora del Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, Marián Palma Castillo.

También el productor teatral, director del Festival de Mérida y presidente de Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda), Jesús Cimarro; el vicepresidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, Eduardo Galán Font; el escultor Cristino Díez, creador de las estatuillas de los Premios, y el coreógrafo Alfonso Ordóñez.

No han faltado representantes institucionales como la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho; el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; y el director Harlequin España, José Antonio Eguren.

GALA

La gala, conducida Eva Manjón y César Catalina, ha contado en la dirección musical con Diego Galaz, componente de agrupación musical Fetén Fetén, quien junto con Jorge Arribas han amenizado en directo una ceremonia que ha contado además con otras actuaciones, como la de El Trío Caracol, que ha ofrecido una adaptación teatralizada de una de las composiciones clásicas de la copla española, 'Tengo miedo'.

El flamenco ha estado presente con 'Compás de ausencia', una pieza creada para la ocasión por la compañía Rita Clara, mientras la danza contemporánea ha llegado de mano de la coreógrafa Sara Sáiz y la compañía Cidanz Producciones, que han puesto en escena un fragmento de su recién estrenado espectáculo 'Daydreams'.

Por su parte, los componentes del Colectivo H3B, un grupo de danza dedicado a promover la cultura urbana, han sido los encargados de abrir la gala con 'Human', un montaje que firma Leticia Bernardo y que ha subido a escena un elenco formado por 25 artistas de hip-hop.

Las actuaciones de Alicia Maravillas, Óscar Escalante, ConCedeClown, Javier Rey (Teatro La Sonrisa), Fernando Ballesteros (Teatro Atópico), Angélica Gago (Margarito y Cía), Chus Gutiérrez (Las Pituister) y Cristina Salces (Bambalúa) han completado una gala de unos premios que "nacen como un hito histórico para el sector de las artes escénicas de Castilla y León, reconociendo el talento, la creatividad y la excelencia de nuestras compañías y profesionales", ha subrayado el presidente de Artesa, Alberto Estébanez.