Narbona afea a Mañueco que CyL esté "a la cola" en prevención y extinción de incendios

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel De la Rosa; la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el acto del PSOE de Burgos. - EUROPA PRESS

El PSOE celebrará la convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática el 13 y 14 de octubre en Ponferrada (León)

BURGOS, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta nacional del PSOE, Cristina Narbona, ha afeado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que la Comunidad esté "a la cola" de España en prevención y extinción de incendios.

En el acto de apertura del curso político del PSOE de Burgos, donde ha impartido la conferencia 'Emergencia climática y reto demográfico', Narbona ha urgido a la Junta a abordar estas materias y trabajar en la prevención y extinción de incendios.

En este sentido, ha recordado que este 29 de septiembre se ha presentado en Bruselas el último informe de la Agencia Europea del Medioambiente que pone de manifiesto que España "es uno de los países más castigados" por el conjunto de efectos del cambio climático.

La presidente del PSOE ha advertido así que España es un país en el que el cambio climático "se ha acelerado" y trae como consecuencias fenómenos "extremos cada vez más frecuentes y cada vez más graves".

Ante ello, ha puesto en valor la propuesta del Gobierno de España de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y ha lamentado que este solo recibido "críticas e ironía" de parte del PP, formación que, a su juicio, debería reconocer las "enormes deficiencias" existentes en esta materia.

Igualmente, ha recordado que la convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática se celebrará el 13 y 14 de octubre en Ponferrada (León), a donde se invi

Por su parte, la secretaría general del PSOE de Burgos, Esther Peña, ha compartido las críticas a las políticas de la Junta en Medio Ambiente, tras un verano "aciago" por los incendios que asolado la Comunidad.

En este contexto, ha incidido en que el cambio climático se ha demostrado, "no como un futuro incierto", sino como una "emergencia presente", y ha defendido que "solamente lo público" es "capaz de proteger y de salvar vidas".

Asimismo, ha acusado al PP de "ser responsable de la inseguridad medioambiental de esta tierra" por "la temporalidad en el cuidado de los montes, las privatizaciones, y no asumir las competencias de protección del monte".

Peña también ha advertido de que la provincia de Burgos es la última en materia de extinción de incendios en el medio rural en la Comunidad, pues es la única que no tiene consorcio de bomberos y la Diputación Provincial de Burgos no ha convocado una sola plaza de bomberos profesional.

De este modo, ha anunciado que en los próximos días presentarán una moción en la Diputación de Burgos, en la que se propondrá "una franja de limpieza urbana", la exigencia de que para la primavera "esté listo el plan de protección" que la Ley de Montes obliga a ayuntamientos y de forma subsidiaria a la Diputación. Y en tercer lugar, instará a exigir a que la Junta de Castilla y León "cumpla con la ley de bomberos forestales".