Nathalie Baye, Espiga de Honor: "La suerte es un componente importante, pero el trabajo también"

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz francesa Nathalie Baye, que se cruzó "por casualidad" con el mundo de cine en el que comenzó de la mano de grandes directores, ha trasladado este martes, que recibe una de las Espigas de Honor, que "la suerte es un componente importante, pero el trabajo también".

Así se ha expresado Baye en rueda de prensa con motivo de la entrega de este galardón que le concede la 68 edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, premio que también reconoce a las españolas Blanca Portillo y Kiti Manver y a la británica Charlotte Rampling.

Nacida en 1948 en un pequeño pueblo de Normandía, a los 14 años dejó el colegio para cursar estudios de baile en Mónaco, antes de viajar a Estados Unidos para continuar con su formación. A su regreso a Francia, estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de París, graduándose en 1972 con un segundo premio en comedia, comedia dramática y teatro extranjero.

Fue entonces cuando "por casualidad" se cruzó con el cine: "Yo no sabía de cine, no pensaba en cine, había hecho teatro, pero no pensaba en el cine. Fue una casualidad y una suerte".

Baye ha trasladado que tuvo "mucha suerte" al comenzar su carrera cinematográfica con directores tan importantes, lo que le permitió "avanzar y aprender más rápido", ha apuntado, a la par que ha hecho hincapié en esa cultura del esfuerzo.

Preguntada acerca de cómo se siente al recibir este galardón, la actriz de 'Atrápame si puedes', de Seteven Spielberg, ha asegurado que está "muy emocionada y feliz de estar aquí" y ha compartido que en la escuela "no tenía buenas notas" y "era algo frustrante".

"Soñaba mucho y no podía savar buenas notas, estar aquí en esre festival maravilloso es un honor", ha añadido la actriz que ha recordado a François Truffaut, quien le dio su gran oportunidad en 'La noche americana' (1973) y volvieron a trabajar juntos en 'El amante del amor' (1977) y 'La habitación verde' (1978).

Respecto a la evolución del cine francés, Baye ha apuntado que a veces "está en un punto muerto", tendencia que ocurre en todos los países.

Francia, que es un país con muchos cinéfilos, ha asegurado la actriz, ha presentado "en estos últimos años películas buenas, pero ultimamente no tanto". "He recibido muchos guiones, pero no muchos me han gustado, no tenía ganas de entrar en estas historias", ha reconocido, si bien ha incidico en que esto ocurre en todos los países.