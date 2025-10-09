Natursnacks y Raquel de Dios, Premios Igualdad de Oportunidades 2025 de la Diputación de Valladolid

El jurado de los premios ha seleccionado estos dos proyectos en las modalidades empresa y empresaria autónoma

La empresa Natursnacks, Alimentos Deshidratados Españoles S.L., ubicada en Pedrajas de San Esteban, y la emprendedora Raquel de Dios de la Fuente, con su proyecto empresarial 'Truficultura', asentado en Canalejas de Peñafiel, han resultado las iniciativas premiadas por la Diputación de Valladolid en la décimo séptima edición del Premio Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Empresarial, tras la reunión del jurado celebrada en el Palacio Pimentel, presidido por el diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón.

En la modalidad de entidades empresariales con personalidad jurídica propia, el jurado ha fallado a favor de Natursnacks, Alimentos Deshidratados Españoles S.L. Pueden optar a este premio aquellas empresas que aumentan su plantilla con la contratación de mujeres, que posicionan a mujeres en puestos en los que habitualmente están infrarrepresentadas, que aplican medidas para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y que favorecen la igualdad de oportunidades y la inserción profesional de colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Además de cumplir estos requisitos, el jurado ha valorado a Natursnacks por la innovación de la idea empresarial en el ámbito de la agroalimentación; por su apuesta por productos diferentes y alternativos a los ya existentes en la zona; por la dinamización del entorno rural mediante la transformación de productos procedentes de pequeños productores locales; por su arraigo al territorio y su contribución a una economía circular basada en la sostenibilidad y el aprovechamiento de recursos naturales; por la calidad de los productos que ofrece; y por la política de contratación de mujeres mayores de cincuenta años, que refuerza su compromiso con la igualdad y la inclusión laboral.

El premio tiene una dotación económica de 4.000 euros y una reproducción de la escultura 'Obsesión', ganadora del concurso Artistas por la Igualdad 2023.

EMPRESARIAS AUTÓNOMAS O COMUNIDADES DE BIENES

En la modalidad destinada a empresarias autónomas o comunidades de bienes integradas por mujeres, el jurado ha decidido reconocer el proyecto 'Truficultura', desarrollado por Raquel de Dios de la Fuente en Canalejas de Peñafiel, por su carácter innovador y sostenible, implantado en un municipio de menos de 500 habitantes; por su apuesta por la diversificación de cultivos tradicionales y la recuperación de la flora autóctona; por integrar el ciclo completo de producción, elaboración y venta del producto; y por la ampliación progresiva de actividades divulgativas y educativas que enriquecen la oferta turística y medioambiental de la zona.

El jurado ha destacado asimismo su capacidad de emprendimiento y reinvención profesional, así como su aportación al desarrollo rural y a la igualdad de oportunidades en entornos con riesgo de despoblación. Este premio cuenta igualmente con una dotación económica de 4.000 euros y con una reproducción del grabado 'Semillas al Viento', ganador del concurso Artistas por la Igualdad 2023.