Navafría, en Segovia, estrena la señalización inteligente en puertos de montaña que despliega la Junta

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha visitado este jueves la instalación de uno de los nuevos paneles de señalización inteligente en el Puerto de Navafría, en Segovia, una de las ubicaciones incluidas en el proceso de digitalización de la red autonómica de carreteras impulsado por la Junta de Castilla y León.

Esta actuación forma parte del despliegue de 26 señales inteligentes en 13 carreteras de la Comunidad, en las que se han invertido 346.000 euros financiados con fondos propios y europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su objetivo es reforzar la seguridad vial en los puertos de montaña mediante tecnología que ofrece información en tiempo real sobre nieve, hielo y posibles restricciones de tráfico.

Durante la visita, Puerta ha destacado que "la seguridad vial requiere previsión y capacidad de respuesta. Estas señales permiten informar de forma inmediata al conductor y actuar con antelación en momentos de climatología adversa. Son herramientas que ayudan a evitar riesgos y a mantener la movilidad en condiciones complejas".

El director general ha subrayado que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia de modernización y digitalización de las infraestructuras viarias. "Estamos desarrollando una red más segura, más preparada y con mejores recursos para responder a las condiciones meteorológicas extremas. Cada actuación suma y refuerza un compromiso que es permanente", ha añadido.

La Junta pretende impulsar actuaciones que "mejoren la información al usuario, reduzcan riesgos y mantengan conectados los territorios", especialmente en los entornos donde la climatología exige una atención constante.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA VIALIDAD INVERNAL

Los paneles instalados incorporan tecnología LED, detección de vehículos y gestión remota a través de plataforma digital y aplicación móvil. Esto facilita actualizar los mensajes de forma rápida y ajustarlos a las condiciones meteorológicas de cada momento.

"Avanzar en digitalización significa actuar antes, con más información y con mejores recursos", ha señalado el director general. "Lo estamos haciendo donde realmente se necesita: en aquellos puntos de la red donde la climatología puede afectar de manera más directa a la vida diaria de los ciudadanos", ha reflexionado.

Además del puerto de Navafría, las señales se instalarán en los de La Hoya y Valdelavía, en la provincia de Ávila; el Portillo de Busto y El Cabrío, en Burgos; Piedrafita y Foncebadón, en la provincia de León; Piedrasluengas, en Palencia; La Hoya y la Peña de Francia, en Salamanca; La Quesera, en Segovia; Oncala, Carrasca y Corral del Chino en la provincia de Soria y el alto de la Laguna de Peces, en Zamora.

La instalación de esta señal en Navafría constituye una de las novedades de la campaña de vialidad invernal 2025-2026, que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha puesto en marcha con 474 profesionales, 147 máquinas quitanieves, 131 infraestructuras de almacenamiento y 10.000 toneladas de sal para atender los más de 11.500 kilómetros de la red autonómica.

"El operativo de vialidad combina la experiencia de nuestros equipos con herramientas tecnológicas que permiten una gestión más eficaz", ha sentenciado Puerta. "Nuestro objetivo es claro: proteger la seguridad de los conductores y garantizar la movilidad, especialmente en zonas rurales y de montaña", ha añadido.