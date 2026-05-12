Navaleno (Soria) se alza con el Premio Provincial de Turismo 2026 por su modelo que une naturaleza y deporte

Comisión de Turismo presidida por la diputada Elia Jiménez. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha concedido a Navaleno el Premio Provincial de Turismo 2026 por su apuesta por un modelo turístico ligado a la naturaleza, el deporte y la dinamización del medio rural.

La diputad de Turismo, Elia Jiménez, que ha presidido la Comisión, ha recalcado que la candidatura de Navaleno "ha destacado entre las cinco localidades presentadas por su capacidad para convertir sus recursos naturales en una auténtica seña de identidad".

"La localidad impulsa durante todo el año una programación de actividades que ha logrado situar al municipio como uno de los grandes referentes del turismo activo y de naturaleza en la provincia de Soria", ha explicado Jiménez.

En pleno corazón de la comarca de Pinares, Navaleno ha aprovechado el potencial de su entorno privilegiado para construir una oferta turística "moderna, sostenible y capaz de atraer a visitantes de todas las edades", ha destacado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Rodeado de paisajes únicos y como puerta de entrada a enclaves tan emblemáticos como Pinar Grande, el Cañón del Río Lobos o la Laguna Negra, el municipio ha convertido el contacto con la naturaleza en uno de sus principales motores de desarrollo.

La comisión ha valorado especialmente el impulso que Navaleno ha dado al turismo deportivo y de aventura, y su promoción pruebas y competiciones de todo tipo que han logrado proyectar el nombre del municipio dentro y fuera de la provincia.

Sus jornadas de orientación, el Duatlón de Navaleno, las pruebas de rally o las múltiples rutas de senderismo y bicicleta de montaña son solo algunos ejemplos de una programación consolidada que atrae cada año a cientos de participantes y aficionados.

Este compromiso con el deporte en el medio natural se combina además con una apuesta decidida por un turismo respetuoso con el entorno, fomentando el ecoturismo, la observación astronómica gracias a la baja contaminación lumínica y la recuperación de tradiciones vinculadas al monte y a la vida en Pinares.

MICOLOGÍA Y GASTRONOMÍA

Otro de los aspectos destacados por el jurado ha sido la capacidad de Navaleno para complementar su oferta de naturaleza y deporte con una potente programación micológica, gastronómica y cultural.

El municipio se ha consolidado como uno de los grandes destinos micológicos de Castilla y León por iniciativas como la Sinfonía de Setas, la Feria del Marzuelo o las jornadas micológicas, que cada otoño reúnen a miles de visitantes.

La gastronomía local ocupa también un lugar destacado dentro de esta estrategia turística, con actividades como catas, maridajes y talleres culinarios de primer nivel en los que han colaborado figuras de referencia como Elena Lucas, del restaurante La Lobita, distinguido con una estrella Michelin.

La vitalidad social y cultural de Navaleno ha sido igualmente determinante para la concesión del premio, pues destacan tradiciones profundamente arraigadas como el Día de la Capa, la Pingada del Pino Mayo, la Matanza Popular o la Semana Santa organizada por la Cofradía de la Veracruz.

La Diputación ha puesto en valor, además, el importante papel que desempeña el tejido asociativo del municipio de la mano de asociaciones como Acuna, Los Ojales o la Asociación Micológica, que colaboran activamente para mantener una programación "viva".

"En definitiva, el Premio Provincial de Turismo 2026 reconoce a Navaleno como un ejemplo de cómo un municipio rural puede crecer y posicionarse turísticamente desde la autenticidad", ha destacado Jiménez.

PREMIO PROVINCIAL

En esta edición también han presentado candidatura los municipios de Medinaceli, Valdeavellano de Tera, Molinos de Duero y Berlanga de Duero.

El Premio Provincial de Turismo, dotado con 15.000 euros, deberá destinarse a actuaciones relacionadas con la mejora y promoción turística del municipio, como señalización, iluminación de espacios de interés, preservación medioambiental o creación de nuevos recursos turísticos.

Los Premios Provinciales de Turismo se crearon en el año 2006, siendo Berlanga de Duero la localidad ganadora de su primera edición.

Desde entonces, los municipios galardonados han sido: Medinaceli (2007), Vinuesa (2008), Molinos de Duero (2009), Yanguas (2010), Muro (2011), Garray (2012), nuevamente Medinaceli (2013), Alcubilla de Avellaneda (2014), Abejar (2015), Berlanga de Duero (2016), Duruelo de la Sierra (2017), Santa María de Huerta (2018), Molinos de Duero (2019) y Salduero (2021), ya que en 2020 no se convocó el premio.

En los últimos años, los ganadores han sido Monteagudo de las Vicarías (2022), Gormaz (2023) y, más recientemente, Borobia (2024) y Almarza (2025).