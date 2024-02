Nel Rodríguez, Sadia y Rockin' Hellfire actuarán el 22 de febrero en la Sala B de Salamanca

SALAMANCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nel Rodríguez, Sadia y Rockin' Hellfire, ganadores de las tres últimas ediciones del Concurso Municipal de Bandas de Salamanca, actuarán el 22 de febrero en el Sala B, con motivo de la celebración del Tour del Talento en la ciudad.

Nel Rodríguez, ganador de la última edición de este certamen, que publicó su primer sencillo en 2020, producido por él y por su hermano, 'Hoy es Navidad', será el encarcago de abrir la propuesta musical a las 20.00 horas.

Dos años después, en noviembre de 2022, publicó su primer disco, escrito y producido por él, que lleva por título 'No sé vivir sin llover', y después de este disco ha publicado otros singles independientes como 'Mi fav', 'De Lejos', o su canción "más escuchada hasta el momento", 'De ocre y añil', una composición dedicada a la ciudad de Salamanca.

En 2023 se proclamó ganador en el IV Concurso de Bandas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y obtuvo también el primer premio en el Concurso de Jóvenes Creadores en la modalidad de música.

Además, ha participado en varios conciertos colaborativos como la Gala Benéfica de Talentos organizada por la UPSA en el Casino de Salamanca, o la celebración de los diez años de Glee Club Usal como artista invitado en el Teatro Juan del Enzina.

Actualmente está centrado en nuevos proyectos, siendo el más importante de ellos el lanzamiento de su segundo disco, gracias al premio obtenido en el IV Concurso de Bandas.

SADIA

Sadia, ganador del III Concurso Municipal de Bandas, es un artista "independiente" de rock clásico en español, que en 2014 publicó el primer trabajo bajo su nombre y con él consiguió el premio en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León Facyl 2014.

Su segundo trabajo, 'La flor del opio', se publicó en 2018 y 'Whiskey, amor y blues' es su álbum más reciente (2023), una propuesta con diez canciones de rock clásico en español "con mucho swing y buen hacer".

ROCKIN' HELLFIRE

Rockin' Hellfire es una banda salmantina de 'rockabilly' que Ileva desde 2011 "pisando los escenarios" de España y de Europa, en países como Francia, Alemania, Italia, Suecia, Inglaterra y Bélgica.

Además de ofrecer su directo, sus integrantes han acompañado como banda de apoyo a artistas del 'rockabilly' como Graham Fentom (Matchbox) y CIiff Edmonds (The Avengers), y han compartido cartel con "los artistas más importantes de este género musical en diferentes festivales nacionales e internacionales".

En 2016 salió a la Iuz su primer trabajo Ilamado 'Follow us to the fiery depths of hell', presentó su segundo trabajo en 2017, un EP grabado junto a Cliff Edmonds a la voz titulado 'I love my job', y en 2021 se alzó con el primer premio del II Concurso Municipal de Bandas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca.