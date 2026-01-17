La nevadas mantendrán este domingo en aviso amarillo a seis provincias de CyL

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora se mantendrán este domingo, 18 de enero, en aviso amarillo ante la previsión de nevadas con acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

En concreto, estos avisos se mantendrán activos hasta las 08.50 horas en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia y en la meseta de la provincia leonesa, donde se esperan acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas por encima de los 1.100-1.200 metros.

El aviso amarillo estará activo hasta las 14.59 horas en las mesetas de Burgos y Palencia, donde se esperan acumulaciones de hasta dos centímetros en 24 horas por encima de los 1.100-1.200 metros.

Más tarde, a las 23.59 horas, finalizarán los avisos de nivel amarillo en el caso de la vertiente Ibérica de Burgos y Soria, donde se prevén acumulaciones de nieve de hasta cinco centímetros en 24 horas, espesores que se esperan por encima de los 1.300-1.400 metros.