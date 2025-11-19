Nieto (PP) insta al PSOE a explicar "qué no le gusta del apoyo a las mujeres" en el texto "oficial" para el 25-N

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), ha instado al PSOE a explicar "qué no le gusta del apoyo a las mujeres" en el texto que considera "oficial" y que la Concejalía ha transmitido a los grupos municipales para la lectura del mismo en el acto institucional del Día Internacional de erradicación de la violencia contra la mujer, que se celebra el martes 25 de noviembre.

Así lo ha señalado el edil del Partido Popular en declaraciones recogidas por Europa Press en respuesta a la crítica del Grupo Socialista a la propuesta de un texto supuestamente "institucional" que llega de la FEMP sólo con el apoyo del PP.

Rodrigo Nieto ha defendido que se trata del "texto oficial de la FEMP" que se ha remitido a "todos los ayuntamientos del país", por lo que entiende que si el Partido Socialista "no quiere participar", tendrá que "explicar qué es lo que ve mal en ese texto, qué es lo que no le gusta del apoyo a las mujeres en ese texto".

Más allá, ha preguntado al PSOE por qué "quiere utilizar a las mujeres como arma arrojadiza", algo que reprocha que ya hicieron con la Ley del 'Sólo sí es sí' y que "ahora están haciendo" con las pulseras telemáticas para maltratadores.

Nieto ha invitado a leer el texto propuesto por el PP en la FEMP como moción y trasladado a los ayuntamientos pues considera que "es muy difícil estar en contra" e incluso lo ha definido como un texto "de consenso".

"Se están equivocando enormemente con tal de utilizar políticamente a las mujeres como están haciendo con absolutamente todos los temas de este país", ha censurado el concejal 'popular'.