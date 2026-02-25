Nieto (PP) invita a Pollán a dar "una vuelta por Valladolid" para ver que es una ciudad para "vivir y convivir"

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, el 'popular' Rodrigo Nieto, ha respondido al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, que aseguró que la ciudad es un "ejemplo de degradación" por la "inmigración masiva" en los barrios, con una invitación a que "se dé una vuelta" junto a él para "ver que es una ciudad en la que se puede vivir y convivir".

Así lo ha apostillado Nieto al ser preguntado por las declaraciones de Pollán a los medios de comunicación que realizó este martes en Valladolid a raíz del asesinato de un joven de 18 años por parte de un menor de 13, aparentemente vinculados con bandas latinas.

Rodrigo Nieto ha asegurado que no escuchó las declaraciones del candidato de Vox, partido con el que el PP comparte el Gobierno municipal en la ciudad, pero ha animado al candidato a que "se dé una vuelta por Valladolid" él sólo o incluso se ofrece a acompañarle. "Verá que Valladolid es una ciudad cercana, es una ciudad amable, es una ciudad familiar. Una ciudad en la que se puede vivir y convivir", ha recalcado.