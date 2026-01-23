La nieve afecta "gravemente" a la circulación en toda la red de carreteras en Sanabria y Aliste (Zamora)

ZAMORA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las nevadas afectan "gravemente" en estos momentos a la circulación en las comarcas de Sanabria y Aliste, en la provincia de Zamora, según ha trasladado la Diputación a través de un comunicado.

Más allá de la situación en las carreteras nacionales, donde no se puede circular sin cadenas por la A-52 y la N-525 a partir de Rionegro del Puente en dirección Galicia, también existen dificultades para transitar por decenas de vías secundarias.

En ese sentido, la Diputación ha señalado que mantiene activo "un amplio dispositivo de medios humanos y materiales para hacer frente al episodio de nevadas intensas y bajas temperaturas causado por la borrasca Ingrid".

La situación más complicada se registra en la comarca de Sanabria, donde la acumulación de nieve durante la noche ha sido "muy importante" y donde continúa nevando de forma persistente, "lo que hace prever una jornada muy complicada desde el punto de vista de la vialidad y la seguridad".

Como consecuencia de este temporal, se encuentra afectada la totalidad de la red provincial sanabresa, que suma aproximadamente 294 kilómetros, lo que "obliga a un trabajo continuo y prioritario por parte de los servicios de conservación".