La nieve alcanzará mañana hasta 25 cm en la zona Cantábrica y el norte de Burgos que se mantendrán en aviso naranja

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cordillera Cantábrica y el norte de Burgos, así como el Condado de Treviño, se mantendrán este viernes, 21 de noviembre, en aviso naranja ante la previsiónde de acumulación de nieve de hasta 25 centímetros en 24 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) recogida por Europa Press.

El mayor nivel de riesgo se mantendrá en la zona Cantábria de la provincia burgalesa con el aviso naranja hasta las 11.59 horas, donde los acumulados se esperan a partir de los 900 metros, y la cota bajará al final de este jueves a 700.

El aviso naranja también estará activo desde las 00.00 hasta las 17.59 horas en el norte de Burgos y en el Condado de Treviño, donde se prevén acumulaciones de nieve de hasta cinco centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 600 metros.

De igual forma, la Aemet activará a partir de las 00.00 horas de este viernes el aviso de nivel amarillo por nevadas que dejarán hasta 15 centímetros de nieve a partir de los 900 metros en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia y en la Ibérica de Soria.

Estos avisos finalizarán progresivamente a partir de las 11.59 horas en León y Palencia y a las 14.59 horas en el caso de Soria.