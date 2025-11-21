La nieve obliga a usar cadenas en 16 tramos de carreteras de Burgos, León y Palencia

La autovía A-67 discurre entre la nieve a la altura de Aguilar de Campoo (Palencia). - DGT

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas obliga a circular con cadenas en un total de 16 tramos de carreteras de la comunidad, de las cuales cinco se encuentran en la provincia de Burgos, diez en la de León --incluidas tres vías de la red estatal-- y otra más en Palencia.

Así lo señala la Dirección General de Tráfico (DGT) en la información que ofrece en la web de Incidencias de circulación (https://infocar.dgt.es/etraffic/Incidencias), que no informa de tramos de carreteras cerrados salvo uno situado en la A-62 en El Polígono de los Villares de Salamanca, si bien en este caso se debe a un obstáculo fijo.

La provincia más afectada es la leonesa, donde se obliga a usar cadenas para circular por diez tramos, de los cuales tres corresponden a vías de titularidad estatal como la N-621 entre Llanaves de la Reina y el límite con Cantabria, la N-625 en el puerto del Pontón y la N-630 entre Arbas del Puerto y Ventosilla de la Tercia y entre Torneros y Busdongo de Arbas, hacia el puerto de Pajares.

Además, se necesitan cadenas en las carreteras LE-215 en Boca de Huérgano, LE-234 en Puente Almuhey, CL-635 en Vegacervera, así como en el puerto de Ventana, en el límite con Asturias.

A primera hora de la mañana se pedía precaución para circular por la AP-66 a su paso por Fresno del Camino, pero a las 10.30 horas el aviso ya ha desaparecido de la web de la DGT.

En la provincia de Burgos, se obliga a usar cadenas en los puertos de Lunada, La Sía y Estacas de Trueba, ambos en las cercanías de Espinosa de los Monteros (Burgos), así como en la carretera CL-629 en entre Villacomparada de Rueda y Gayangos y entre Cernégula y Valdenoceda.

Además, se ha prohibido el paso de camiones por la N-623 entre Quintanilla-Escalada y Villamediana de San Román y se pide precaución en las nacionales N-623 entre San Martín de Ubierna y Quintanilla-Escalada, en la N-627 entre Castillo de Rucios y Puentetoma (Palencia) y en la N-234 entre Hortigüela y Sarracin.

En Palencia, se obliga a usar cadenas en la CL-627 por el puerto de Piedrasluengas; mientras que se pide precaución en la autovía A-67, entre Camesa de Valdavia y el límite con Cantabria.