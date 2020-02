Nieves Herrero apela a la "complicidad" con el hombre para "construir futuro"

Publicado 09/02/2020 13:59:43 CET

Nieves Herrero (c) junto a las alcaldesas zamarriegas Mónica Martín Gil y Yolanda Cubero Otero; la alcaldesa del Ayuntamiento de Segovia, Clara Luquero y miembros de la corporación. - EUROPA PRESS

La periodista Nieves Herrero ha recibido este domingo el título 'Matahombres de Oro' que concede el Concejo de Aguederas del barrio segoviano de Zamarramala en el marco de las fiestas en honor a la Virgen de Santa Águeda.

"Tenemos que seguir pinchando con ese alfiler porque no todo está conseguido y creo que en este camino tenemos que ir juntos hombres y mujeres. Para construir el futuro solas no podemos, necesitamos la complicidad de los hombres", ha afirmado la periodista, quien ha recordado que a lo largo de su carrera profesional "ha estado rescatando mujeres que trabajaban en cosas que no eran visibles".

Herrero ha recibido de manos de las alcaldesas, Mónica Martín Gil y Yolanda Cubero Otero, el alfiler que simboliza el reconocimiento y que hace alusión al que sujetaba el refajo del traje de zamarriega y que servía para pinchar a los hombres que se acercaban mucho en los bailes.