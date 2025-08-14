En nivel 2 un incendio en Gallegos de Argañán (Salamanca)

Gravedad 2 en un incendio en Gallegos de Argañán (Salamanca) que supone una "amenaza seria" a poblaciones - JCYL

SALAMANCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad de Gallegos de Argañán (Salamanca) debido a que supone una "amenaza seria" a poblaciones y exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes.

El incendio se ha originado por causas que se investigan a las 17.46 horas de este jueves, 14 de agosto, se ha elevado a IGR 2 a primera hora de la tarde y en el lugar trabaja un operativo conformado por 13 medios aéreos y terrestres, según los datos que aporta el Ejecutivo autonómico a través de la plataforma de incendios Inforcyl.

En concreto, para luchar contra las llamas trabajan un técnico, dos agentes medioambientales, tres cuadrillas, cinco autobombas, una brigada y una aeronave.