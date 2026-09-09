No habrá primarias en el PSOE de Salamanca: Marcelino Muñoz retira su candidatura y se integra en la de María Sánchez

SALAMANCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

María Sánchez y Marcelino Muñoz han acordado una candidatura de unidad tras los primeros pasos del proceso de Primarias para el PSOE de Salamanca y después de mantener conversaciones durante estos días, fruto de las cuales se ha acordado que Muñoz retirará su candidatura, en un acuerdo en el que Sánchez encabezará el proyecto.

La actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca será la encargada de integrar equipos y propuestas en una candidatura que nace "con la voluntad de sumar a toda la militancia y afrontar unidos el reto de las elecciones municipales de 2027" tal y como han asegurado desde el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press.

Después de décadas de gobiernos del Partido Popular, el PSOE ha subrayado que "Salamanca necesita abrir una nueva etapa", puesto que al contar con "enormes posibilidades no puede resignarse a perder oportunidades ni a mantener un modelo de ciudad que no da respuesta a las necesidades de quienes viven en sus barrios".

Sánchez y Muñoz apuestan por construir una alternativa "ambiciosa, cercana y de futuro", que escuche "a los barrios, ponga a las personas en el centro y devuelva a Salamanca la ilusión y la confianza en sus propias posibilidades" han asegurado.

"La militancia nos pide unidad y nosotros damos un paso adelante para hacerla posible. Sumamos nuestras fuerzas para construir un PSOE fuerte, unido y preparado para ganar Salamanca en 2027", ha señalado Sánchez.

Por su parte, Muñoz ha destacado que su deseo de que el PSOE "vuelva a conectar con la ciudadanía, que esté en cada barrio y que sea capaz de ofrecer una alternativa real de gobierno".

El PSOE de Salamanca afronta así una nueva etapa "desde la unidad, con un proyecto compartido y con la mirada puesta en 2027. Porque Salamanca necesita un cambio y el PSOE está preparado para liderarlo".