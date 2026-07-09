La Noche en Blanco y Negro 2026, en tres espacios emblemáticos de Coca (Segovia)

El coordinador del evento, Pablo Rodríguez (izda); el alcalde de Coca, Fernando Aceves, y el diputado de Cultura, José María Bravo. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia y el Ayuntamiento de Coca han organizado la edición 2026 de la Noche en Blanco y Negro con música de piano, que ocupará tres espacios emblemáticos de la villa, dentro del Festival de Pianos en la Calle.

Este año, la población elegida para el evento es la villa caucense, que el sábado 18 de julio ofrecerá una propuesta que permite al público disfrutar de una experiencia musical única mientras recorre el patrimonio histórico de la localidad.

La velada comenzará a las 19.30 horas con el tradicional 'Piano Libre', espacio abierto para que pianistas aficionados y estudiantes interpreten libremente distintas piezas ante el público. A partir de las 20.30 horas se inician los conciertos programados, que se desarrollarán de forma simultánea y rotatoria en tres escenarios: la Explanada del Castillo, la Torre de San Nicolás y la Muralla.

Según caiga la noche, comenzará el encendido de cientos de velas, que envolverán los tres espacios en una atmósfera única para disfrutar y combinar la música y el patrimonio, en una inolvidable velada de verano.

En la edición de Coca habrá tres pianos, que sonarán de manera ininterrumpida: dos pianos de cola y un piano gran cola, por los que irán rotando los distintos artistas a lo largo de la noche, permitiendo que los asistentes disfruten cada propuesta musical mientras recorren los diferentes escenarios.

El programa reunirá a intérpretes con estilos muy diversos. La soprano María Eugenia Barcia, acompañada al piano por Manuel de Pablos Cortijo, ofrecerá un recorrido por la zarzuela y la canción española. El pianista Pedro Ojesto, junto al trompetista Antonio García, acercará al público una sugerente propuesta de flamenco jazz.

La copla y el homenaje a Chavela Vargas llegarán de la mano del pianista Benjamín R. Mitte y la cantante Amparo Malo. El jazz tendrá protagonismo con el trío formado por Maestro Moriles al piano, Cuco Pérez al acordeón e Ignacio 'Búho' Vidaechea al saxofón. Completa el cartel la pianista María Soldado Bermúdez, que interpretará un repertorio de música clásica.

La Noche en Blanco y Negro se ha consolidado como una singular propuesta cultural del verano segoviano, que lleva la música en directo a enclaves patrimoniales de gran valor y ofrece una experiencia diferente a vecinos y visitantes por su combinación de talento artístico, patrimonio monumental e iluminación ambiental.

La presentación de la edición 2026 en Coca la han protagonizado el diputado de Cultura, José María Bravo; el alcalde de Coca, Fernando Aceves, y el organizador de la Noche en Blanco y Negro, Pablo Rodríguez.