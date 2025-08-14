La noche ha sido favorable en los trabajos del incendio de Molezuelas pero piden precaución ante previsión de viento

Bomberos continúan los trabajos de extinción para sofocar el incendio, a 10 de agosto de 2025, en Molezuelas de la Carballeda, Zamora (España). - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director técnico del incendio de Molezuela (Zamora), Manuel Moreno, ha valorado la evolución del fuego durante la pasada noche, especialmente en la zona limítrofe de la provincia de León, donde "las condiciones han sido muy favorables gracias al trabajo de los medios de extinción y a la mejora de la meteorología", con un aumento de la humedad y temperaturas más bajas que en jornadas anteriores.

Según ha explicado Moreno, la noche ha sido "tranquila" y actualmente "no hay llama en el perímetro", aunque ha advertido de que las previsiones meteorológicas para este jueves "no van a ser fáciles", ya que se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y dirección cambiante, con intensidades algo menores que otros días.

"Esto nos hace ser precavidos en las perspectivas para hoy, sobre todo cuando el calor empiece a apretar, aunque somos relativamente optimistas", ha señalado, pese a lo que ha asegurado que son "relativamente optimistas".

A primera hora de la mañana se han producido relevos del personal de tierra que ha trabajado durante la noche y está previsto iniciar en breve el primer reconocimiento aéreo. A lo largo del día se continuará con trabajos en el perímetro mediante bulldózer y trabajos manuales en las zonas donde no llega la maquinaria, al tiempo que se vigilará un perímetro "muy, muy extenso" con un amplio despliegue de profesionales sobre el terreno.