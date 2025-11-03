Las Noches del Clunia llevan al Teatro Principal de Burgos cuatro obras de humor y reflexión

El Técnico De Cultura Del Ayuntamiento, Ignacio González De Miguel; La Edil De Cultura, Andrea Ballesteros; Y El Responsable De Cultura De La UBU, Carlos Lozano. - EUROPA PRESS

BURGOS 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Universidad de Burgos han presentado una nueva edición de las Noches de Clunia, un ciclo de teatro de humor que cumple su XXVII edición y que reúne a cuatro compañías todos los viernes de noviembre a las 21.00 horas en el Teatro Principal entre el 7 y el 28 de noviembre.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha destacado la "importancia y calidad" de esta cita que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, a través de la Red de Teatros de Castilla y León, "en tres de los espectáculos programados".

El primer espectáculo, previsto para el viernes 7 de noviembre, correrá a cargo de la compañía 'Las Niñas de Cádiz' que presentará 'La Reina Brava'. Este grupo gaditano, formado por cuatro actrices, ofrece "una mirada mordaz y poética" sobre el poder, la venganza y la ironía, en una propuesta que mezcla la tragedia clásica con el humor popular, como ha explicado el responsable de Cultura de la Universidad de Burgos, Carlos Lozano.

La programación continuará con el estreno de 'El Secretorium', de la compañía burgalesa Teatro Atópico. Se trata de una obra dirigida por Jesús Cristóbal y en la que se mezclan "el humor absurdo y la crítica al conocimiento oculto", ha apuntado Lozano.

Para el viernes 21 de noviembre está prevista la actuación de 'La Escalera de Tijera' y 'Z Teatro' que actuarán sobre el Principal con la obra 'La loca historia del Siglo de Oro', en una producción conjunta de las dos compañías.

Se trata de un montaje que ha pasado por festivales como el Internacional de Teatro Clásico de Almagro y combina humor, clown, comedia del arte, circo y música en directo para rendir homenaje a autores como Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca.

TEATRO DE HUMOR

El ciclo se cerrará el viernes 28 de noviembre con 'Primital Madness', una creación de Yllana y Primital Brothers, compañías habituales en el certamen y muy apreciadas por el público.

Este espectáculo "fusiona humor gestual, teatro musical y canto a cappella" en una reflexión irónica sobre la tecnología, la locura cotidiana y la necesidad de reír, ha explicado el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Burgos Ignacio González de Miguel.

Las entradas para las Noches de Clunia tienen un precio de diez euros y pueden adquirirse en los canales habituales de 'TeleEntradas', así como en las taquillas del Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal, Cultural Cordón y Centro de Arte Caja de Burgos (CAB). Existen descuentos para jóvenes, desempleados y mayores, aplicables únicamente en taquilla.