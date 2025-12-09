El nombre de Antonio Piedra, "hombre de la cultura y que promueve la cultura", ya luce en Las Norias de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, entrega al literato Antonio Piedra una copia de la placa de la plaza que lleva su nombre. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha inaugurado este martes la plaza que llevará el nombre del literato abulense Antonio Piedra, ubicada en el parque de Las Norias de Santa Victoria, donde se ubica la sede de la Fundación Jorge Guillén, dirigida por el homenajeado, que ha recibido de manos del alcalde, Jesús Julio Carnero, una copia de la placa que lucirá para identificar este espacio.

El regidor vallisoletano, acompañado por varios concejales del equipo de Gobierno, el vicepresidente de la Diputación provincial, Víctor Alonso, y el vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano, ha ensalzado la figura de Piedra, a quien ha definido como "un hombre de la cultura y que promueve la cultura".

Según el primer edil, la trayectoria de Antonio Piedra le muestra como un hombre "cuya palabra ha engrandecido nuestra ciudad", al tiempo que "un ejemplo de compromiso con la cultura, con la lengua y con la vida intelectual vallisoletana".

La nueva plaza se ubica junto a la sede de la Fundación Jorge Guillén, por lo que el Ayuntamiento destaca que "refuerza el lazo simbólico" entre la vida y obra del poeta y su dedicación a la promoción de la literatura desde Valladolid.

Este enclave se integra en el Parque de las Norias de Santa Victoria, un espacio verde que combina memoria industrial, naturaleza y actividad cultural.

El alcalde también ha ensalzado que "la labor de Antonio Piedra al frente de la Fundación Jorge Guillén ha permitido situar a Valladolid como un referente en el estudio y difusión del patrimonio literario español, y gracias a su impulso constante, esta ciudad mantiene vivo el espíritu creativo de Jorge Guillén y abre sus puertas a nuevas generaciones de lectores y creadores".

FUTURO CENTRO FRANCISCO PINO DE POESÍA EXPERIMENTAL

Además del nuevo espacio urbano, la zona acoge la histórica Casa de Ingenieros, destinada a convertirse en el Centro Francisco Pino de Poesía Experimental, ampliando así la oferta cultural vinculada al entorno de la Fundación. Se da la circunstancia de que el también literato fue homenajeado el pasado mes de junio al otorgar su nombre a otro espacio urbano en el Pinar de Antequera.

Con esta inauguración, Valladolid consolida un espacio que, en palabras del alcalde, "será un punto de encuentro para la cultura, la memoria literaria y la vida cotidiana de nuestros vecinos".

El alcalde también ha querido destacar la asistencia al acto de homenaje del procurador del PP en las Cortes de Castilla y León y expresidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano.