Un nonagenario herido al volcar un turismo en Bermillo de Sayago (Zamora)

ZAMORA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 90 años ha resultado herido esta mañana como consecuencia del vuelco de un turismo registrado en el término zamorano de Bermillo de Sayago, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido poco antes de las 10.12 horas, que es cuando el 112 ha sido informado del vuelco de un vehículo en el kilómetro 11 de la ZA-P-2218, en Bermillo de Sayago, donde un varón había resultado herido y se encontraba atrapado en el interior.

Desde la sala del 112 se ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico del centro de salud de Bermillo.

En el lugar, el personal sanitario ha asistido a un varón de unos 90 años que ha sido trasladado posteriormente en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Zamora.