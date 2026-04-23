Normalidad y un "ambiente extraordinario" en el inicio de la fiesta de Villalar, con 1.000 personas acampadas

Archivo - Una persona sujeta una bandera de Castilla y León durante la festividad del Día de Castilla y León, a 23 de abril de 2024, en Villalar de los Comuneros, Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La normalidad y un "ambiente maravilloso" han caracterizado el inicio de la fiesta en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros, donde se celebran los actos con motivo del Día de Castilla y León y han pasado la noche 1.000 personas acampadas, según datos de la Subdelegación del Gobierno.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha precisado que ha sido un millar de personas las que ha hecho noche en Villalar y que no ha habido "incidencia de ningún tipo", a la vez que se prevé una jornada festiva "con muy buenas temperaturas", lo que espera que anime a "más gente" a acercarse a los actos que se desarrollarán en la plaza de España y la campa.

La noche ha transcurrido con un "ambiente extraordinario", ha indicado, por su parte, el alcalde de la localidad, Luis Alonso Laguna, en declaraciones recogidas por Europa Press en la mañana de este jueves, 23 de abril, en la que ha subrayado que "se confirma" que Villalar es "un sitio de calma total".

El regidor ha precisado que en la jornada del miércoles 22, en la que ya hubo actos en la campa, se reunieron entre "4.000 y 5.000 personas", con las "carpas llenas", mientras que ha señalado a que "cada vez menos" personas eligen la opción de acampar.

Para el resto de la jornada, con el buen tiempo que se prevé, Alonso espera alcanzar como "mínimo" la cifra de asistentes del año pasado, en los que ya subió "bastante", hasta casi 30.000 personas en todo el día, de acuerdo a datos del Ayuntamiento -- a las 14.30 horas, la Subdelegación cifró los asistentes en 22.000 --.

La fiesta de Villalar ha comenzado con la entrega de los I Premios de la Música Folk y Tradicional en la Casa de la Cultura, con la presencia del presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco.

La celebración continuará con la ofrenda Floral en el monolito ubicado en la Plaza España de la localidad, un espacio que visitarán también representantes políticos, entre ellos la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, además del portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago.

También se espera en esta jornada la asistencia de los representantes autonómicos de Comisiones Obreras, Ana Fernández de los Muros, y de UGT, Óscar Lobo.

La lectura del manifiesto, a cargo de la actriz vallisoletana María San Miguel, tendrá lugar a las 13.00 horas en la campa, tras lo que se interpretará el 'Canto a la esperanza' a cargo del Nuevo Mester de Juglaría.