Nostra et Mundi incorpora a su catálogo la obra 'La Crucifixión de San Andrés' de Caravaggio

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nostra et Mundi, la iniciativa de la Fundación Castilla y León que busca localizar y documentar el patrimonio artístico de la Comunidad que se encuentra disperso, ha incorporado a su catálogo la obra 'La Crucifixión de San Andrés (c.1607)', una de las grandes obras del maestro barroco Michelangelo Merisi da Caravaggio.

Esta pintura estuvo en España durante más de tres siglos y formó parte de la prestigiosa colección de los duques de Benavente en Valladolid, según han señalado desde Nostra et Mundi en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras ser inventariada en el siglo XVII, esta obra reapareció en 1973 en manos de un coleccionista privado y, tres años más tarde, fue exportada al Cleveland Museum of Art, en Estados Unidos, donde se conserva actualmente.

Según el profesor el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y autor del estudio sobre esta pintura, Miguel Ángel Zalama, se trata de una "pintura extraordinaria" que se vendió en el último cuarto del siglo XX".

"Salió de España tras una serie de errores científicos que no son fáciles de entender y que quizás vinieron condicionados por intereses inconfesables", ha señalado Zalama sobre esta obra que ilustra cómo parte del patrimonio castellanoleonés se ha visto dispersado en colecciones internacionales.

Y es que, 'La Crucifixión de San Andrés' permaneció en España desde su llegada en el siglo XVII de la mano de Juan Alfonso Pimentel, VIII conde y V duque de Benavente y virrey de Nápoles, hasta su exposición en Sevilla en 1973. Poco después, tras ser adquirida por marchantes en Londres, fue vendida al citado museo estadounidense.

Ahora, esta obra se incorpora al catálogo Nostra et Mundi, un proyecto impulsado por la Fundación de Castilla y León, presidida por Carlos Pollán, y bajo la dirección de Juan Zapatero Gómez-Pallete y la coordinación académica de la profesora María José Martínez Ruiz, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid.

El catálogo documenta ya más de 335 obras dispersas fuera de la Comunidad, con la colaboración de instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos, así como profesionales de estas y otras instituciones académicas, además de profesionales del sector de la gestión y difusión cultural como Patrimonio Global.