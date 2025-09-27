Nostra et Mundi promueve un debate sobre la memoria y la identidad cultural de CyL en su ciclo en Soria

Juan Zapatero Pallete, director de la Fundación de Castilla y León; Elías Teres, ponente; Vanessa García, patronato de la Fundación de Castilla y León; Raquel Liceras, ponente, y María José Martinez, coordinadora académica de Nostra et Mundi. - FUNDACIÓN DE CYL

El proyecto Nostra et Mundi, auspiciado por la Fundación de Castilla y León ha celebrado en Soria una nueva edición de su ciclo de conferencias 'Memoria del patrimonio ausente', una cita en la que se ha debatido sobre la memoria y la identidad cultural de Castilla y León

En esta ocasión, ha sido el Centro Cultural Gaya Nuño el escenario escogido para la celebración de un encuentro que ha puesto en el centro del debate la memoria y la identidad cultural de la Comunidad con expertos y un numeroso público, según ha informado la Fundación de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

El acto ha contado con la intervención del exdirector del Museo Numantino, Elías Terés Navarro, quien ha impartido una conferencia sobre la 'Venta y dispersión de las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga'.

Durante su ponencia, ha desgranado con todo detalle el proceso administrativo y judicial que se desarrolló tras la venta de las pinturas de San Baudelio de Berlanga y que culminó con su salida de España.

Asimismo, el experto se ha cuestionado si el retorno de las pinturas a San Baudelio tendría sentido y si sería posible técnicamente, dado que han sufrido restauraciones que han alterado de manera importante la capa original y habría que revertirlas. En palabras de Terés, "es más necesario conservar y aprovechar las pinturas que aún quedan".

Por su parte, la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Elías Terés Navarro ha dado una charla sobre 'Numancia, Schulten y las piezas arqueológicas que viajaron a Alemania', en la que ha explicado el proceso que llevó al descubrimiento arqueológico de Numancia, cuestionando la autoproclamada autoría de tal descubrimiento por Schulten.

Además, Liceras ha ilustrado el expolio que el erudito alemán perpetró en el yacimiento y se ha cuestionado la oportunidad de restitución de los vestigios que se encuentran en Alemania, así como se ha preguntado "por qué un yacimiento tan importante como Numancia se encuentra en la actualidad abandonado y sin inversión.

Tras su paso por Ávila, Ciudad Rodrigo, León, Burgos, Segovia y ahora Soria, el ciclo de conferencias de Nostra et Mundi continúa su recorrido por Castilla y León con nuevas conferencias y actividades en otras ciudades, con Zamora el próximo 16 de octubre.