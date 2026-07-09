Notas de Corte 2026-2027 en Castilla y León: Física y Matemáticas (USAL) lidera la lista con un 13,386

Archivo - Edificio Histórico de la USAL. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas de Castilla y León han informado sobre las notas de corte en sus titulaciones tras completarse los primeros listados de admitidos, en las cuales la mayor nota de toda la comunidad se pide, un año más, en el Doble Grado en Física y Matemáticas en la Universidad de Salamanca, con un 13,386; por delante de otras dobles titulaciones salmantinas como Biotecnología y Farmacia, con 13,350; y Traducción e Interpretación y Derecho, con 13,328.

Así se ha informado en los listados difundidos por las cuatro universidades para el curso académico 2026-2027, en datos que están disponibles en la página web, desarrollada en la USAL, https://precyl.usal.es/notas-corte/.

La universidad salmantina cuenta con estas tres notas más altas en los centros académicos de la comunidad, y además suma cinco de las seis más elevadas. La lista de las diez cifras más elevadas se completa con tres titulaciones de la Universidad de Valladolid, una de la de Burgos y otra de León --en ambos casos, las nuevas titulaciones de Medicina--.

De hecho, entre esas diez titulaciones con la nota de corte más alta, están las de las facultades de Medicina de las cuatro universidades.

Encabeza la tabla la doble titulación de Grado en Física y Matemáticas de la USAL, con un corte de 13,386 --casi una décima más baja que la primera nota de corte publicada para el curso 2025-2026--.

La segunda más alta es la de otro doble grado como el de Biotecnología y Farmacia, también en la USAL, con una nota de corte de 13,350; y la tercera, igualmente del centro salmantino, es el doble grado de Traducción e Interpretación y en Derecho, con 13,328.

En el cuarto puesto figura la nota de corte más alta en la Universidad de Valladolid, la del doble grado de Física y Matemáticas, con 13,060 --tres décimas menos que en la primera nota de corte publicada para el pasado curso--.

En el quinto puesto aparece el Grado en Medicina con la nota de corte más alta de toda la comunidad, el de la USAL, con un 12,950; por delante de otra titulación del centro salmantino, la de Odontología, con 12,819.

El séptimo lugar es para otro nuevo grado, el de Biomedicina y Terapias Avanzadas de la UVA, con 12,800.

En el octavo, noveno y décimo están las titulaciones de Medicina, respectivamente, de Valladolid, León y Burgos. La primera de ellas tiene una nota de corte de 12,760.

Se da la circunstancia de que las universidades leonesa y burgalesa estrenan la titulación de Medicina en el curso que comenzará en septiembre, y lo hacen con notas de corte de 12,702 y 12,601.

Destacan también los datos de otras titulaciones como el Doble Grado en Maestro en Educación Primaria e Infantil en la Universidad de Salamanca, con un 12,653; Ingeniería Aeroespacial en León, con un 12,577; el doble de Física y Química en la UVA, con 12,564; y también de este centro la doble titulación de Matemáticas e Ingeniería Informática de Servicios, con 12,552.

También por encima del 12 están en este primer listado las notas de corte de Biotecnología en la USAL (12,231); Matemáticas también en Salamanca (12,106) e Ingeniería Biomédica en Valladolid (12,101).

El Doble Grado en Ingeniería Informática y en Estadística de la universidad vallisoletana cuenta con un mínimo de 11,942 entre los primeros admitidos; y en el puesto 19 figura el primer grado en Enfermería, el de Salamanca, con una nota de 11,814 --en la UVA, ULE y USAL la nota de corte de la titulación enfermera también supera el 11, tanto en los campus principales como en los secundarios de Zamora, Ávila, y Segovia--.

Cierra el listado de las 20 calificaciones más altas para los primeros admitidos el Grado en Física de la USAL, con un 11,728.

El periodo de matriculación en las cuatro universidades comienza este jueves, 9 de julio y se prolongará hasta el día 14, el segundo plazo se abrirá entre los días 20 y 21 de julio y el tercero, entre el 24 y el 27 de julio. Los días 20 y 24 se publicarán dos nuevos listados de admitidos y notas de corte.