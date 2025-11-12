La novela y cultura góticas, protagonistas del ciclo 'Híbridos 2025' entre los días 27 y 29 de noviembre en León

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La novela y la cultura góticas serán las protagonistas de una nueva edición del ciclo 'Híbridos', que se celebrará los próximos días 27, 28 y 29 de noviembre bajo el título 'Un gótico para el siglo XXI' y reunirá en León a diferentes expertos en la temática.

En el encuentro se desgranarán aspectos como la literatura y la música góticas, el cine de terror, la novela gráfica o las reinvenciones del gótico desde el ámbito de la ciencia ficción, los videojuegos o el manga. Todas las actividades se desarrollarán en la Fundación Vela Zanetti bajo la dirección de Vicente Muñoz y con el patrocinio de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

'Híbridos 2025' se centrará, al igual que en la anterior edición, en los maestros del terror. En esta ocasión los protagonistas serán Arthur Machen, autor de algunos de los relatos más importantes del género y precursor del folk horror y la psicogeografía, y William Hope Hodgson, creador del terror marítimo y maestro del horror cósmico. Ambos serán analizados por reconocidos expertos en sus universos literarios, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, se ha reunido con el director del ciclo, Vicente Muñoz, para ultimar los detalles de cara a la celebración, que comenzará el próximo día 27.

La programación se iniciará con el acto inaugural a cargo del director de 'Híbridos 2025', Vicente Muñoz, que estará acompañado del programador y asesor del ciclo, Jesús Palacios. Tras la inauguración se celebrará la primera conferencia a cargo de Abraham Domínguez Belloso, escritor, profesor y doctor en Comunicación Audiovisual, que hablará de 'Vampiros en la era del Me#Too' el día 27 a las 19.30 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

TERROR Y FANTASÍA OSCURA

Al día siguiente, viernes 28 de noviembre, abrirá la jornada a las 19.00 horas la ponencia 'Romances góticos poliamorosos' a cargo de Julia Valencia Gachs, escritora de relatos de terror y fantasía oscura. Ese mismo día, a partir de las 20.00 horas, se desarrollará la conferencia 'Maestros del Terror I: Arthur Machen Terrores paganos y gótico urbano', de la mano de Roberto Ávila, escritor y periodista experto en literatura fantástica.

El sábado 29 de noviembre a las 12.00 horas el poeta y escritor leonés Luis Artigue presentará 'Vampiros, destripadores y el nuevo orden mundial' y analizará personajes como el vampiro, el hombre lobo o el zombi en el siglo XXI. Ese mismo día a las 19.00 horas Jesús Palacios, programador de 'Híbridos', escritor y crítico cultural y cinematográfico, presentará 'Maestros del terror II: William Hope Hodgson La voz de las profundidades'.

El ciclo se cerrará el sábado 29 a las 20.30 horas con la charla coloquio 'Presente y futuro del gótico en el siglo XXI', en la que Vicente Muñoz y Jesús Palacios conversarán sobre la situación del género gótico en la actualidad, así como sobre la naturaleza original, mutaciones y evolución a lo largo de los siglos.