La novena edición de Llión Rock se celebrará este viernes con tres grupos en la plaza Don Gutierre

Novena edición del Llión Rock. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de Llión Rock, organizada por el Ayuntamiento de León se celebrará este viernes, 16 de octubre, con la actuación de TumamuT, Meji y la Banda y Quercus en la plaza Don Gutierre a partir de las 20.00 horas.

La cita busca dar voz al rock más leonés y poner en valor el trabajo y talento musical de grupos locales, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Sobre los protagonistas, TumatuT es un grupo de rock integrado por José Barquero, Lauren Navarro, Ramón García y Bianca Pérez que cuenta con un disco con doce temas propios. Puesto que las influencias son diversas y variadas, cada canción adopta el estilo que necesita, siempre desde un rock honesto y visceral, hecho con lo que son.

Por su parte, Meji y la Banda hacen 'rock perro', en el que se reconocen influencias pero siempre con un estilo propio. Después de siete discos y cientos de conciertos aún tienen "mecha y sentimiento" para un nuevo disco que verá la luz a primeros de 2027.

Asimismo, Quercus es una banda de post hardcore - metal de León. Originalmente fue fundada en el año 2011 por Ivo, actual vocalista.

Después de varios conciertos el proyecto quedó en letargo hasta el verano del 2023, cuando se resucitó con una nueva formación que ha publicado este año su primer LP, 'Tumba de sombras'.