La nueva edición de la campaña de teatro escolar del ILC 'Thea Tryn' llegará a 3.000 alumnos

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez (izquierda), y el responsable de la compañía berciana Nath Teatro, Andrés Campelo, en la presentación de la campaña de teatro escolar del ILC 'Thea Tryn'. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de la campaña de teatro escolar del Instituto Leonés de Cultura (ILC) 'Thea Tryn' llegará a 3.000 alumnos con el objetivo de aportar una experiencia cultural integral que además está basada en autores y obras leonesas.

Así lo ha explicado el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán en la presentación de la iniciativa, un acto en el que ha estado acompañado por el responsable de la compañía berciana Nath Teatro, Andrés Campelo.

Martínez Morán ha señalado que la campaña presenta "importantes rasgos distintivos" con respecto a otras propuestas, como el hecho de que las compañías que representarán las obras seleccionadas son todas profesionales y están radicadas en la provincia de León, con objeto de poner en valor a los actores, directores, técnicos y demás profesionales de las artes escénicas de las comarcas leonesas. Además, las obras han sido escritas por autores leoneses en todos los casos.

En la medida de lo posible se priorizarán aquellas representaciones cuyo argumento gire, en todo o en parte, en torno a temas relacionados con algún aspecto a la provincia: la minería, el Camino de Santiago, las leyendas, los templarios o la historia del Viejo Reino, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

El diputado de Cultura ha destacado que esta actividad no se limita al hecho de llevar unas cuantas representaciones a colegios del medio rural, sino de que los alumnos y alumnas tengan una experiencia cultural total.

De esta forma, los jóvenes pasarán un día en una localidad diferente de la suya, donde visitarán un espacio cultural representativo de la misma para después disfrutar de una obra de teatro acorde a su edad y nivel escolar.

Por su parte, el responsable de la compañía Nath Teatro, Andrés Campelo, ha explicado que los espacios y lugares donde se realizarán las visitas serán Bembibre, Camponaraya, Cubillos del Sil, Mansilla de las Mulas, el monasterio de Santa María de Carracedo (Carracedelo), Santa María del Páramo, Toreno y Villafranca del Bierzo.

DESCENTRALIZAR LA OFERTA ESCÉNICA

También ha animado a los ayuntamientos y responsables de centros educativos de otras localidades a sumarse a la campaña, cuya información se envía a principios de cada curso escolar, para descentralizar la oferta escénica provincial, garantizar la cohesión territorial y promover el acceso universal a la cultura en la comunidad educativa rural.

En la pasada edición de la campaña se beneficiaron de la iniciativa 2.312 escolares de 35 centros distintos a través de 22 representaciones a cargo de cinco compañías y profesionales de la provincia de León.