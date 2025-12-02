La nueva edil de Segovia Berta Migueláñez asume Mercados, Comercio, Industria y Salud Pública y Horcajo Hacienda

Berta Migueláñez. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva concejala del Ayuntamiento de Segovia, Berta Migueláñez, que tomó posesión de su acta en el pleno ordinario del pasado 28 de noviembre, ha sido designada por el alcalde, José Mazarías, para ocuparse de las áreas de Mercados, Comercio, Industria y Salud Pública.

La entrada de Migueláñez, que sustituye a la que fuera concejal de Hacienda y proyectos europeos, Rosalía Serrano, ha llevado a Mazarías a reestructurar el área de varios concejales, y la mayor novedad es que José Luis Horcajo deja de llevar Comercio para asumir Hacienda.

Berta Migueláñez llevará la dirección del área de Mercados, Comercio, Industria y Salud Pública y bajo su responsabilidad estarán los mercados al aire libre, el mercado municipal de La Albuera, el área de Consumo, el CIESS de San Lorenzo y la gestión de los cementerios. Además, pasará a formar parte de la Junta de Gobierno Local.

Por su parte, María Carpio incorpora a sus actuales competencias -Personal y Organización- la gestión de los fondos europeos. José Luis Horcajo, además de Obras, Servicios e Infraestructuras, asumirá también la responsabilidad del área de Hacienda.

Gabriel Cobos gestionará el área de Contratación y continuará al frente de Sostenibilidad Ambiental, Festejos Patronales y Participación Ciudadana. Sergio Calleja amplía también sus funciones: a Juventud y Educación añade ahora la coordinación de la Agenda Urbana y la oficina de Europa Direct.

El resto de áreas -Urbanismo y Patrimonio, Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Cultura, Seguridad Ciudadana, y Turismo, Innovación, Digitalización y Promoción Económica- se mantienen sin modificaciones.

En cuanto a las Tenencias de Alcaldía, Alejandro González-Salamanca será el primer teniente de alcalde; May Escobar, la segunda; José Luis Horcajo, el tercero; y la concejala Azucena Suárez pasará a ocupar la cuarta Tenencia de Alcaldía.