Nueva intervención en la nave incendiada de La Bañeza (León), que estará vigilada ante posibles reactivaciones

Bomberos del Sepeis intervienen de nuevo en la nave de plásticos incendiada en La Bañeza (León). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León intervinieron de nuevo en la jornada de ayer en el incendio que afecta a una nave de residuos de La Bañeza desde el pasado día 18 de marzo, lugar en el que continuará la vigilancia ante la posibilidad de que se produzcan reactivaciones.

En concreto, tres dotaciones del Sepeis trabajaron durante toda la jornada de ayer con máquinas del parque móvil y de voluntarios privados en el incendio de la nave de plásticos.

Según fuentes de la Diputación de León, los focos del fuego estaban controlados, pero las elevadas temperaturas que todavía se alcanzaban a unos dos metros de profundidad generaban un humo muy molesto para la población.

Los trabajos han concluido, aunque continuarán las labores de vigilancia en la zona para evitar reactivaciones, ante las características del escenario y del combustible que se han visto afectados por el incendio.