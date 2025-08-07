Nueva línea de ayudas para impulsar las marcas de calidad alimentaria de Castilla y León

Queso de una de las figuras de calidad de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este jueves, 7 de agosto, una nueva línea de ayudas valorada en 300.000 euros para las asociaciones sectoriales alimentarias con el objetivo de impulsar un mejor posicionamiento de las marcas de calidad de la Comunidad.

Esta convocatoria tiene por objeto respaldar la elaboración de aquellos estudios o informes que permitan a las entidades gestoras de Marcas de Garantía o Marcas Colectivas, que cuenten con un reglamento de uso aprobado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), alcanzar nuevas figuras de calidad, tales como Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) o Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

Asimismo, estas ayudas, enmarcadas en el programa de fomento de la calidad alimentaria promovido por la Junta a través del ITACyL y que también pueden ser solicitadas por asociaciones de artesanos y sectoriales alimentarias sin ánimo de lucro, pueden asimismo destinarse a la realización de acciones de promoción y publicidad de productos agroalimentarios con calidad reconocida.

Las actuaciones subvencionables se distribuyen en dos programas, uno primero centrado en los estudios e informes para la inscripción de productos agroalimentarios en el registro de indicaciones geográficas de la Unión Europea, cuya ayuda podrá alcanzar el cien por cien del presupuesto, con un máximo de 30.000 euros por estudio durante todo el período de vigencia de la normativa europea.

Por otro lado, el segundo, destinado a las actividades de promoción, contempla dos modalidades, una primera compuesta por los eventos de promoción que puede alcanzar el total de los costes subvencionables, con un máximo anual de 30.000 euros; y otra por las acciones de publicidad con subvención que podría llegar hasta 60.000 euros anuales, en función de la cofinanciación por parte del promotor, y oscilaría entre el 50 por ciento y el total de la cuantía solicitada.

En ambos programas se exige que la ejecución de las actividades objeto de la subvención deberá realizarse entre el 1 de julio de 2025 o entre la fecha de solicitud y el 30 de junio de 2026, en función del tipo de acción.

Asimismo, se tendrá en cuenta, a la hora de la concesión, el grado de ejecución de la entidad solicitante en convocatorias anteriores, y primará la eficiencia en el uso de fondos públicos, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Bocyl y deberán presentarse exclusivamente de forma telemática, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León: www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

Esta ayuda complementa la autorizada hace unos días por el Consejo de Gobierno de Castilla y León para apoyar a los consejos reguladores y órganos de gestión de las DOP e IGP y contribuir a sufragar los gastos derivados de las actividades de control de calidad obligatorias en el marco de los regímenes reconocidos por la normativa nacional y europea.