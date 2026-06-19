Nueva obra en Parquesol, en Adolfo Miaja, pero el Ayuntamiento mantiene el plazo de finalización a últimos de junio

Obras en la calle Adolfo Miaja de la Muela. - CALLE ADOLFO MIAJA DE LA MUELA

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha insistido este viernes en que el plazo de finalización del conjunto de actuaciones de la Red de Calor Oeste en Parquesol se mantiene para finales de este mes, con trabajos actualmente en marcha en las calles Adolfo Miaja de la Muela, Enrique Cubero y Morelia y una vez concluida la obra en Ciudad de la Habana.

Según el comunicado recogido por Europa Press, las obras en Parquesol "encaran su tramo definitivo" tras la reciente conclusión de los trabajos en el entorno de Ciudad de La Habana y Garrote Tebar. Han añadido que únicamente queda abierto el tajo en las calles Enrique Cubero y Morelia.

Además, se han iniciado este mismo viernes los trabajos para conectar el inmueble de una comunidad de vecinos de la calle Adolfo Miaja de la Muela con la red de calor de Parquesol, lo que conllevará el corte de tráfico en sentido sur hasta el viernes 26 de junio.

Según las mismas fuentes, las obras en este punto comienzan una vez concluidas las actuaciones de la red de calor en el entorno de Ciudad de la Habana con el objetivo de "liberar al barrio de las obras de la red de calor" antes de que concluya el mes de junio.

La actuación, que consiste en la ejecución de una acometida en la calle Adolfo Miaja de la Muela, obliga a cortar el tráfico en sentido sur --hacia la calle Amadeo Arias--, en el tramo comprendido entre las calles Hernando de Acuña y Amadeo Arias. El corte se mantendrá hasta el 26 de junio.

El acceso a los vados autorizados quedará garantizado en todo momento.

El Ayuntamiento ha incidido en que el objetivo es ejecutar estos trabajos "con la mayor celeridad posible para liberar al barrio de las afecciones que la extensión de la red de calor ha generado en los últimos meses".

En el comunicado se recalca que Somacyl y el Servicio de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de Valladolid "han mantenido una coordinación constante a lo largo de toda la ejecución para minimizar el impacto sobre los vecinos y organizar las intervenciones de forma que las molestias queden concentradas en el menor tiempo posible".

AFECCIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO

Los trabajos en Adolfo Miaja de la Muela, han añadido, afectarán a la línea C1 de Auvasa, con la supresión temporal de las paradas habituales en el tramo afectado. Se habilitará una parada provisional en la calle Mateo Seoane Sobral para mantener el servicio durante el tiempo que duren las obras.

La Red de Calor Valladolid Oeste, han recordado, es una infraestructura de 35,5 millones de euros cofinanciada con fondos europeos FEDER que utiliza biomasa forestal renovable para suministrar calefacción y agua caliente sanitaria a más de 10.200 viviendas y 67 edificios terciarios de los barrios de Parquesol, Villa del Prado y la zona suroeste de Huerta del Rey. Su puesta en marcha permitirá eliminar más de 400 calderas de combustibles fósiles y evitar la emisión de aproximadamente 13.660 toneladas de CO2 al año.