La nueva Oficina de Expropiaciones de León permitirá a la Diputación desbloquear 60 proyectos pendientes en carreteras

El vicepresidente primero y diputado de Infraestructuras de la Diputación de León, Roberto Aller (izquierda), presenta la Oficina de Expropiaciones junto al jefe del servicio de Fomento, Ricardo Bayón. - EUROPA PRESS

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva Oficina de Expropiaciones de la Diputación de León permitirá desbloquear más de 60 proyectos pendientes en carreteras de la Red Provincial, lo que supone un "hecho histórico" y la materialización de uno de los compromisos asumidos por el actual equipo de Gobierno.

Así lo ha expresado este miércoles el vicepresidente primero y diputado de Infraestructuras de la Diputación de León, Roberto Aller, que ha precisado que este es un proyecto esperado "desde hace mucho tiempo" y ya se ha completado el proceso administrativo después de más de un año de trabajo para poner en marcha la Oficina, que otorga capacidad jurídica a la Institución provincial para llevar a cabo expropiaciones forzosas.

De este modo, la Diputación de León verá reducidos los plazos para acometer las obras de mejora en la Red Provincial de Carreteras y, del mismo modo, garantizará la ejecución de los proyectos al no depender de terceros.

Para este cometido el órgano de Gobierno provincial ha incorporado a su plantilla personal propio que se dedicará única y exclusivamente a esta tarea. Hasta ahora eran los municipios los que realizaban las expropiaciones cuando había que abordar proyectos viarios, una situación que ha provocado que haya más de 60 iniciativas pendientes de ejecutar por la incapacidad de algunos ayuntamientos de efectuar las expropiaciones correspondientes.

Dichos proyectos que se han visto paralizados, según ha concretado Roberto Aller, provenían en su mayoría de mandatos anteriores y ahora podrán beneficiarse de la medida, promovida por la UPL en la Diputación Provincial. Al respecto, ha puntualizado que esos proyectos bloqueados son más del doble de las obras de carreteras que se ejecutan anualmente desde la Diputación.

"A PLENO RENDIMIENTO" EN 2026

Por este motivo, ha solicitado a los municipios afectados que sigan adelante con los trabajos de expropiación para "facilitar el trabajo" a la Oficina y dar el tiempo necesario para que esta funcione "a pleno rendimiento", algo que se espera alcanzar en el último trimestre de 2026.

Los primeros proyectos en los que actuará la nueva Oficina de Expropiaciones son los de la LE-5523 en Santovenia de la Valdoncina y Chozas de Abajo; la LE-6620 en Santa María del Monte Cea; la LE-5109 en Trabadelo; la LE-5610 en Valdefresno; la LE-6445 en Villaobispo de Otero y Magaz de Cepeda; la LE-2708 en Oseja de Sajambre y la LE-4606 en La Ercina.

El vicepresidente primero ha querido poner en valor este "hito" que, en sus palabras, muestra de que el actual equipo de Gobierno "no se pone de perfil ante las demandas y necesidades de los municipios leoneses".

PROCESO EXPROPIATORIO

Roberto Aller ha estado acompañado por el jefe del servicio de Fomento, Ricardo Bayón, quien ha detallado que el proceso de expropiación requiere ponerse en contacto con cada uno de los particulares para comunicar el terreno que se requiere y la cantidad que se abonará. En el caso de que estén conformes se firma directamente un acuerdo con ellos y los terrenos se podrían ocupar.

En los casos en los que los propietarios no estén de acuerdo es necesario acudir a un procedimiento en el que se acude a la Comisión Territorial de Valoraciones en las afecciones y se deposita una cantidad en un banco, momento desde el cual ya se pueden ocupar las parcelas y contratar las obras pertinentes sin necesidad de que haya concluido el proceso expropiatorio, que podría alargarse durante años.