Las nuevas Lanzaderas de Empleo de la Junta para la empleabilidad en Valladolid y Ávila arrancan con 40 participantes

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), facilita el desarrollo de nuevas Lanzaderas de Empleo del programa de orientación laboral 'Hubs de Activación de la Empleabilidad', que ha iniciado este mes de agosto sus itinerarios formativos en Castilla y León.

Se trata de la "Lanzadera de Empleo Activa" y la "Lanzadera de Empleo Despega", que se desarrollan en una sede en Valladolid, y de una "Lanzadera de Empleo Nómada" en Ávila, que se desarrollarán entre agosto de 2026 y enero de 2027.

Las nuevas Lanzaderas han comenzado con la participación de 40 personas en desempleo, mayores de 25 años, y con diferentes niveles formativos, desde ESO y Formación Profesional hasta Bachillerato y estudios universitarios.

Los participantes se reúnen en grupos heterogéneos y cuentan con la guía y orientación de especialistas para actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo con las últimas tendencias del mercado laboral.

El programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' está impulsado por Fundación Santa María la Real, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con cargo al Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003), y cuenta con la financiación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León - ECYL.

Entre los participantes hay personas que buscan su primer trabajo y otras que persiguen una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia en diferentes sectores, como administración, sanidad, educación, traducción, justicia, estética, atención al cliente o comunicación, entre otros.

Tal y como destaca el equipo técnico que les guiará durante los próximos cinco meses y medio, los participantes demandan orientación laboral para "mejorar sus estrategias de búsqueda de empleo y adaptarse a las necesidades actuales del mercado laboral.

El objetivo de las Lanzaderas es activar personal y profesionalmente a personas en desempleo, mejorando su empleabilidad mediante competencias transversales y las habilidades más demandadas, además de reducir la brecha digital y fomentar las competencias verdes.

Para ello, sus participantes cuentan con la guía y orientación de especialistas que les ayudan a actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo de acuerdo con las últimas tendencias del mercado laboral.

Por las Lanzaderas de Empleo del programa han pasado ya en rondas anteriores 2.419 personas en desempleo y, de ellas, más de 1.100 lograron un empleo. Las acciones tienen un formato semipresencial y online, en horario de mañana. Sus participantes se reúnen en equipo para impulsar su inserción laboral mediante nuevas técnicas y herramientas para buscar empleo de forma efectiva.

Las Lanzaderas están dirigidas a personas en desempleo mayores de 18 años del territorio. Las personas interesadas en participar pueden completar el siguiente formulario online: hubsempleabilidad.com/inscribete