Nueve contenedores quemados en San Andrés (León) de madrugada elevan a 28 los calcinados en cuatro meses

Uno de los contenedores incendiados esta madrugada en San Andrés del Rabanedo (León). - AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

LEÓN, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha informado de la quema intencionada de otros nueve contenedores en el municipio esta madrugada, por lo que se elevan a 28 los recipientes calcinados en los últimos cuatro meses.

Se trata, según el Ayuntamiento de San Andrés, de un "goteo constante" de incendios que evidencia una acción "reiterada", motivo por el que ha apelado a la colaboración ciudadana para poder identificar a los responsables y poner fin a una cadena de actos que daña al municipio.

Los nuevos incendios, registrados en la madrugada de este lunes, se han producido en múltiples puntos de la localidad de San Andrés: dos contenedores en la calle Ortigal, uno en Párroco Gregorio Boñar, otro en la avenida Constitución, uno en la calle Jardines, otro en Corpus Christi y otro en Romeral. A ellos se suman un contenedor en la calle San Roque y otro más en la calle El Parque.

Efectivos de la Policía Local, agentes de la Policía Nacional y dotaciones de los Bomberos de León han intervenido en todos los puntos para sofocar las llamas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

El coste económico de esta cadena de incendios se eleva a unos 42.000 euros, ya que el precio estimado es de 1.500 euros por contenedor. Esta cantidad, ha advertido el Consistorio, "sale directamente del bolsillo de todos los vecinos".

En este contexto, el Ayuntamiento de San Andrés ha señalado que estos hechos no solo suponen un ataque al mobiliario urbano, sino que va en detrimento directo del interés público. "La reiteración, la distribución de los focos y la frecuencia de los incendios apuntan a una conducta intencionada que ya trasciende el vandalismo", ha indicado el equipo de Gobierno municipal.

Por este motivo, el Consistorio interpondrá denuncia y exige una respuesta "contundente" ante unos actos a los que se ha referido como "irresponsables, peligrosos y absolutamente intolerables". Al respecto, ha apuntado que, además del perjuicio económico, estos incendios generan situaciones de riesgo para los vecinos y obligan a movilizar recursos de emergencia que podrían estar destinados a otras intervenciones.