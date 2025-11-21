Nueve cuerpos de Policía Local de CyL, premiados con la Medalla de Oro por su labor durante la dana de Valencia

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones (cuarto por la izquierda) y el alcalde de León, José Antonio Diez (centro), han participado en el acto de entrega de medallas al mérito de la Policía Local. - EUROPA PRESS

LEÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve cuerpos de Policía Local de Castilla y León han recibido este viernes en el Auditorio Ciudad de León las medallas de oro al mérito, cuyos efectivos se trasladaron el invierno pasado a otras tantas localidades de la Comunidad Valenciana afectadas por las inundaciones provocadas por la dana.

En concreto, han recibido las condecoraciones los cuerpos de Policía Local de Astorga (León), Burgos, El Espinar (Segovia), Laguna de Duero (Valladolid), León, Medina de Rioseco (Valladolid), Salamanca, Segovia y Valladolid. El Espinar, adicionalmente, ha recibido medalla por su trayectoria, al congtar con más de un siglo de vida.

En esta misma categoría de oro, cuatro efectivos policiales de tres cuerpos de Policía Local en Castilla y León han sido premiados por actuaciones meritorias de la máxima condecoración como arriesgados rescates acuáticos o en altura que no dudaron en practicar, aunque suponían poner en peligro su vida.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado durante el acto de entrega de las condecoraciones que es "un orgullo" para Castilla y León saber que tiene unas policías locales "profesionales, modernas, formadas" y comprometidas con la ciudadanía.

La entrega de estos distinciones es, según ha señalado, un acto "muy emotivo" y "de justicia" que reconoce una labor "callada" y diaria. "Están siempre dispuestos a ayudar a la ciudadanía, a colaborar en la represión del delito, en la prevención, en la seguridad y, en consecuencia, es absolutamente merecido y justo que lo hagamos", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, se ha referido a la relevancia que tiene la Policía Local para una mejor convivencia y para ayudar a preservar la seguridad en las ciudades. "Si hay algo que realmente importa a los ciudadanos para estimar la calidad de vida ante todo es la seguridad", ha recalcado y ha agradecido la labor realizada por los efectivos policiales.

MEDALLAS DE PLATA

En el acto de reconocimiento también se han entregado las medallas de la categoría de plata, en la que el número de efectivos premiados alcanza el centenar, entre reconocimientos individuales y unidades o cuerpos policiales.

Atendiendo a las acciones concretas que suponen una intervención de excepcional valor en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, se han premiado ocho intervenciones de reanimación cardiopulmonar a ciudadanos adultos, vitales para salvar a los ciudadanos afectados. Destacan, especialmente, los reconocimientos a once efectivos policiales que, en cinco intervenciones, salvaron la vida de bebés, en ocasiones con días de vida, en situaciones críticas de asfixia o paradas respiratorias.

Asimismo, se premian seis intervenciones en las que la primera asistencia sanitaria prestada por los efectivos policiales fue determinante para salvar a las personas malheridas, algunas de ellas, de extrema gravedad para la vida de los afectados. Destaca, igualmente, la condecoración en su categoría de plata, de dos intervenciones en las que los efectivos, alcanzaron a frustrar otros tantos intentos autolíticos.

PROTECCIÓN CIUDADANA

Se condecora, asimismo, a ocho efectivos que, francos de servicio, resultaron determinantes en la protección de varios ciudadanos objeto de agresión, en situación de asfixia, víctimas de robo con fuerza o inclusive colaborando con las fuerzas policiales fuera de la Comunidad.

Han sido igualmente reconocidos con la categoría de plata seis efectivos que, en tres intervenciones con individuos armados, vieron comprometida su integridad y otros diez efectivos por cuatro actuaciones de investigación de delitos o detención de individuos vinculados a delitos contra el patrimonio, la propiedad privada o la salud pública.

MENCIONES HONORÍFICAS

En la categoría de Mención Honorífica, se ha premiado a Begoña González González, funcionaria de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, jefa del Servicio de Formación de Protección Civil, recientemente jubilada tras más de veinte años dedicada a la formación de la Policía Local en Castilla y León.

Finalmente, y reflejo de la colaboración entre Cuerpos de Policía Local, se ha concedido Mención Honorífica a los Cuerpos de Policía Local de las diversas localidades valencianas a las que, en labores de apoyo, se trasladaron más de 200 efectivos de diversos municipios de Castilla y León.

En concreto, han recibido el reconocimiento las policías locales de Aldaya, Alfafar, Benetúser, Catarroja, Masanasa, Paiporta, Picaña, Ribarroja del Turia y Sedaví, como muestra de reconocimiento a la extraordinaria labor de cuidado a la ciudadanía, coordinación y hermanamiento con los cuerpos popliciales en Castilla y León.