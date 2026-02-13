Nueve CyL lleva a Béjar (Salamanca) sus "novedosas" propuestas frente al "abandono crónico" de la comarca

Chabela de la Torre, número uno de la lista de candidatos por Salamanca de Nueve Castilla y León, ha visitado Béjar acompañada de Eusebio Sánchez, Manuel Hernández y otros integrantes de la formación - NUEVE CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La número uno de la lista de candidatos por Salamanca de Nueve Castilla y León, Chabela de la Torre, ha llevado este viernes a la localidad salmantina de Béjar las "novedosas" propuestas del partido para su revitalización, al tiempo que ha criticado el "abandono" al que, durante décadas, se ha visto sometida la comarca por "parte de todos los partidos y de todas las instituciones".

De la Torre ha estado acompañada de Eusebio Sánchez, Manuel Hernández y otros integrantes de la formación durante una visita en la que ha subrayado que, aunque el principal obstáculo para el progreso de Béjar es, sin duda, la "inestabilidad política crónica" de su Ayuntamiento, esa situación "no exime de responsabilidad a la Junta".

"No basta con venir a Béjar, firmar cheques y marcharse. Ese dinero es de todos los castellanos y leoneses, y la Junta tiene el deber de garantizar su mejor uso", ha recalcado, para después señalar que frente a esta situación Nueve Castilla y León asume un compromiso claro con la comarca centrado en abordar de "una vez por todas los problemas estructurales que arrastra y activar un programa de revitalización ambicioso, medible y sostenido en el tiempo".

Entre las propuestas anunciadas, la número uno de la lista de candidatos por Salamanca de Nueve Castilla y León ha destacado tres ejes prioritarios centrados en la inversión en un centro de datos de gran escala, el refuerzo de medios y personal para que el hospital comarcal funcione a pleno rendimiento y la transformación de Llano Alto en un Centro de Alto Rendimiento Deportivo, integrado con la oferta formativa de la Universidad de Salamanca y del Centro Integrado de Formación Profesional.