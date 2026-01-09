El nuevo Calendario Down de Diputación de Valladolid y de ASD refleja "las personas que creen en una sociedad justa"

Conrado Íscar y Manuel velázquez en la pesentación de el Calendario Solidario 2026 de la Asociación Down Valladolid en el Palacio de Pimentel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto al presidente de la Asociación Síndrome de Down (ASD), Manuel Velázquez, y el fotógrafo Dani Mantis han presentado el Calendario Solidario 2026 elaborado por la Asociación Down Valladolid con el objetivo de reflejar a las personas que creen en una sociedad más justa y respetuosa.

El almanaque, como cada año, ya está a la venta, cuenta con una recopilación de 12 imágenes que muestran la inclusión y el día a día de la asociación, para apoyar la labor de la entidad para personas con síndrome de Down y sus familias.

La iniciativa, que nace bajo el titulo de 'doce meses, mil colores', ha contado con la participación de 53 personas con síndrome de Donw y se han elaborado un total de 2.000 ejemplares, y su adquisición por un precio de cinco euros contribuirá directamente al desarrollo de los programas de la asociación, orientados a fomentar el ocio inclusivo, la participación social, la autonomía personal y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual.

Según ha señalado Íscar, es un proyecto que "nace de la ilusión, del compromiso y del deseo" para lograr "construir una sociedad más justa e inclusiva", además ha añadido que "cada persona representa una historia, un sueño, un talento y una forma única de mirar al mundo".

Asimismo, Conrado Íscar ha asegurado que desde las institución provincial, su responsabilidad es "construir, contribuir a una inclusión real, promoviendo la mirada social basada en la igualdad, el respeto y la participación plena", y ha recalcado que la Diputación "colabora, ha colaborado y seguirá colaborando" con los distintos programas que desarrollan en favor de las personas con síndrome de Down y sus familias.

Por su parte, Manuel Velázquez ha indicado que este calendario sirve de metáfora para "celebrar la diversidad como la mayor fuente de riqueza" que tiene "la sociedad", y ha recalcado que cada persona con síndrome de Donw "representa una historia, un sueño, un talento y una forma única de mirar el mundo".

Para cerrar el acto, Lucía de la Torre, una de las jóvenes integrantes de la asociación ha agradecido a sus familiares, a los profesionales de la asociación y a todas las personas que apoyan este proyecto: "Gracias por cuidarnos, por escucharnos y por creer en nuestras capacidades".