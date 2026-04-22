El nuevo centro de exámenes de la DGT en León abrirá en otoño y duplicará la capacidad hasta 40 aspirantes

El nuevo centro examinador de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia de León, ubicado en Santovenia de la Valdoncina, abrirá sus puertas el próximo otoño. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo centro examinador de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia de León, ubicado en Santovenia de la Valdoncina, abrirá sus puertas el próximo otoño y permitirá examinar hasta 40 aspirantes en pruebas teóricas, el doble de la capacidad actual.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha visitado este martes las obras de la nueva infraestructura, que avanza según los plazos previstos tras su inicio en abril del pasado año. Aunque la construcción estará finalizada en verano, será necesario completar el equipamiento interior antes de su puesta en funcionamiento.

Este nuevo centro responde a una demanda "histórica" de la provincia, que desde hace años reclamaba unas instalaciones adecuadas y unificadas para la realización de las pruebas de conducción. En la actualidad los exámenes se encuentran dispersos en distintas ubicaciones, ya que las pruebas de pista se realizan en Puente Castro, las de vehículos pesados en otros espacios y los exámenes teóricos en la sede de la Jefatura Provincial de Tráfico en Ordoño II.

De este modo, la nueva infraestructura permitirá concentrar todos estos servicios en un único espacio moderno y adaptado a la normativa vigente, lo que mejorará tanto la eficiencia del sistema como la experiencia de los aspirantes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en León.

Además, el centro contará con pistas específicas para la realización de exámenes, incluidos los de motocicletas, que desde la modificación del Reglamento de Conductores en 2009 requieren instalaciones adaptadas que hasta ahora no existían en la provincia.

EL NUEVO COMPLEJO

El nuevo complejo se ubica sobre una parcela de 8.878 metros cuadrados en el polígono de Santovenia de la Valdoncina, de los que 1.269 metros cuadrados corresponden al edificio principal. Se trata de una construcción de una sola planta organizada en tres volúmenes articulados que conforman una geometría en chaflán.

El diseño incluye dos accesos diferenciados para vehículos --uno para camiones y autobuses y otro para motocicletas y turismos--, así como zonas de aparcamiento y un almacén de apoyo. La mayor parte del espacio, más de 7.600 metros cuadrados, se destina a pistas exteriores donde se realizarán todas las pruebas prácticas en un entorno adaptado a los criterios actuales de la DGT.

El proyecto cuenta con una inversión de 3,3 millones de euros y es ejecutado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Prace, Servicios y Obras S.A. e Innis-Sark S.A.

REDUCIR TIEMPOS DE ESPERA

Durante la visita, el Héctor Alaiz Moretón ha destacado que la puesta en marcha de este centro supondrá un avance "muy importante" para la provincia, tanto por la mejora del servicio como por el fin de la dispersión actual de las pruebas. Asimismo, ha subrayado que el incremento de capacidad --hasta 40 aspirantes en los exámenes teóricos-- permitirá agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera.

También se ha referido al refuerzo de la plantilla de examinadores. Tras varios meses marcados por la coincidencia de bajas, la situación se ha estabilizado con nuevas incorporaciones y se espera completar próximamente el equipo hasta alcanzar los siete examinadores previstos.