El nuevo Centro de Salud de Roa de Duero (Burgos) contará con una inversión de 5,6 millones y dispondrá de 1.583 m2

BURGOS, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto para construir el nuevo Centro de Salud del municipio burgalés de Roa de Duero supondrá una inversión de 5,6 millones de euros --redacción, obras y equipamiento-- y dispondrá de 1.583 metros cuadrados, lo que significará un incremento del 155 por ciento con respecto a los 621 del centro actual.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha presentado este viernes las características técnicas y asistenciales del proyecto que dará respuesta a la demanda actual y futura de servicios sanitarios de la zona, además de que permitirá incorporar consultas, unidades y circuitos adaptados a los nuevos modelos de atención primaria.

El centro se ubicará en la misma parcela en la que se encuentra el actual edificio, y se priorizarán en él aspectos como la accesibilidad o la eficiencia energética.

De esta forma, el nuevo edificio contará con 1.538 metros cuadrados que estarán repartidos en diferentes áreas y niveles, ha informado el consejero.

Las obras del nuevo centro de salud tendrán un plazo de ejecución de 22 meses, una vez se adjudiquen los trabajos y se formalice el contrato correspondiente.

DISTRIBUCIÓN

En primer lugar habrá una zona de acceso de 85 metros cuadrados, con recepción, mostrador de dos puestos, despacho de administración y el archivo de la zona básica de salud.

Además se va a incluir una zona de apoyo administrativo a mayores, con despachos para los responsables del centro y una biblioteca/sala de reuniones.

El espacio previsto para consultas será de 498 metros cuadrados, y tendrá seis salas para medicina de familia y comunitaria, seis para enfermería de familia, una para pediatría, una para enfermería pediátrica, una sala de lactancia, dos consultas polivalentes, una más de técnicas y curas y otra de procedimientos técnicos, así como una amplia zona de espera.

Asimismo, el edificio incluirá una Unidad de Atención a la Mujer de 100 metros cuadrados --con consulta de matrona y sala de usos múltiples--, así como una unidad de rehabilitación con 143 metros cuadrados, que contará con consulta para fisioterapia, sala de fisioterapia, dos boxes, almacén propio, vestuarios y zona de espera propia.

Se prevé también una zona de salud pública con dos despachos para veterinarios, área de extracción de muestras con laboratorio zona de espera propia, y un espacio para servicios en los que estarán ubicados los almacenes, aseos públicos y vestuarios para personal.

Habrá también una unidad de soporte vital básico aneja al centro de 165 metros cuadrados con garaje para ambulancia y salas de estar y dormitorios para el personal de emergencias sanitarias.

El nuevo Centro de Salud de Roa dispondrá de un punto de atención continuada (PAC) de 232 metros cuadrados, que contará con tres consultas, una sala polivalente, una sala de curas menores, además almacén propio y espacios preparados para que los sanitarios puedan descansar (sala de estar y dormitorios con aseos y duchas).

EL PROYECTO

Se tratará de un edificio que se integra de forma muy adecuada en el entorno y que tendrá mucha iluminación natural mediante huecos verticales, estando la fachada interior del bloque del centro totalmente acristalada, coincidiendo con los recorridos de distribución y las zonas de espera.

La infraestructura se organiza en dos volúmenes longitudinales, unidos mediante una pieza central que actúa como nexo y donde se ubica el acceso principal, situado próximo a la zona de aparcamiento.

En esta pieza central, en planta baja se accede a un gran vestíbulo, a doble altura y con iluminación cenital, en el que se ubica la zona de acceso y en planta primera la zona de salud pública.