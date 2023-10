El nuevo centro de salud de Sotillo de la Adrada (Ávila) contará con una inversión de seis millones

ÁVILA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el nuevo centro de salud de la localidad abulense de Sotillo de la Adrada, que sustituirá el edificio de la Plaza de la Concordia por uno nuevo en otro emplazamiento con una mayor superficie, contará con una inversión de seis millones y la obras "se convertirán en una realidad el año que viene".

"Podrá ser uno de los centros de salud más grandes del entorno rural de la provincia de Ávila y de la Comunidad", ha indicado Mañueco durante su intervención en su visita al nuevo edificio que albergará el Centro de Servicios y Oficina Judicial en el antiguo Ayuntamiento de la localidad abulense de Sotillo de la Adrada tras su rehabilitación.

En este marco, el presidente de la Junta también ha remarcado que "avanza a paso firme" un convenio como es el de la asistencia sanitaria conjunta entre la Comunidad Autónoma de Madrid y la de Castilla y León, "para que no haya fronteras en la atención sanitaria, especialmente la atención sanitaria urgente".

De la misma manera, Mañueco ha resaltado que son siete zonas básicas de salud de la provincia de Ávila Son siete zonas básicas de salud de la provincia de Ávila y también las zonas básicas de salud de las de Segovia, limítrofes con la Comunidad Autónoma que se van a beneficiar de nuevos servicios.

Esto, ha precisado Mañueco, puesto que la gente de hoy "exige cada vez más a los responsables públicos" y es "importante esa labor de exigencia porque la gente lo que quiere "ya no son palabras, no son promesas, sino hechos y realidades".

Asimismo, Alfonso Fernández Mañueco ha señalado que ha quedado "meridianamente claro" que el Gobierno de Castilla y León "apuesta e invierte" en el medio rural, en todo el territorio, en Ávila y en todas las provincias "modernizando esta tierra". "Todo esto porque creo que es la mejor tierra para vivir. Y tenemos que seguir apostando por la mejora de los servicios públicos, pero también por la mejora de oportunidades y creando posibilidades de futuro y de vida aquí en Sotillo y en toda la provincia de Ávila", ha apostillado.

"PROSPERIDAD"

De igual forma, Mañueco ha subrayado que la Administración autonómica se ha "volcado con la prosperidad y calidad" de vida de las personas del municipio, porque los vecinos "se lo merecen todo".

A este respecto, el presidente de la Junta ha señalado que a día de hoy Sotillo es el municipio que más nacimientos tiene de toda la provincia de Ávila, exceptuando la capital.

Es un dato que para Mañueco "pone bien a las claras" la capacidad que tiene la Junta para impulsar a cada uno de los municipios y "dar pasos de gigante" en esta materia.

Para Alfonso Fernández Mañueco, ese "compromiso" hay que verlo en acciones como el blindaje de los servicios públicos en todo el territorio y también en la "apuesta clara por los servicios en cada uno de los municipios y sobre todo en la generación de empleo y de oportunidades".

Mañueco también ha reflexionado sobre el hecho de que "si no hay empresas, si no hay oportunidades, si no hay empleo, es difícil que haya población". Por tanto, ha continuado, es "necesario crear un entorno atractivo para facilitar un desarrollo sostenible y también mejorar la calidad de vida de la población".

En esta línea, Mañueco ha hecho énfasis en que el acto que este sábado les ha convocado en Sotillo, 25 años después de la primera visita de un presidente de la Junta de Castilla y León, son también las obras también de rehabilitación del ayuntamiento viejo para distintos usos.

Así, Mañueco ha explicado que han tenido la oportunidad de visitarlo y verlo en profundidad con la colaboración de distintas administraciones públicas, al tiempo que ha detallado diversos proyectos que impulsará la Administración autonómica en la localidad y la provincia.