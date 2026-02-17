Nuevo cierre del Campo Grande en Valladolid: Fuertes vientos obligan a clausurar el parque este miércoles

El Campo Grande cerrado. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha comunicado que este miércoles, 18 de febrero, se cerrarán los accesos al Campo Grande debido a la "alerta meteorológica" por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

La Agencia Española de Meteorología ha declarado el aviso de riesgo de nivel amarillo para la provincia de Valladolid este miércoles por vientos de hasta 70 kilómetros por hora de componente suroeste y oeste.

El cierre se mantendrá durante toda la jornada del miércoles hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan.