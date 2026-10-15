El nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad de Salamanca hace hincapié en la prevención de la violencia de género

Apertura de la Escuela Municipal de Igualdad. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' del Ayuntamiento de Salamanca ha acogido, un año más, el acto de apertura del nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad, una iniciativa con la que, a través de actividades educativas, formativas y lúdicas, se pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el daño que provocan la desigualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha valorado el talento femenino y la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico y social de Salamanca.

"La Escuela Municipal de Igualdad representa perfectamente la Salamanca que estamos construyendo entre todas y todos. Una Salamanca moderna, dinámica, innovadora, creemos en el talento femenino, lo impulsamos y apoyamos, y particularmente en la Salamanca más ligada a la tecnología, la innovación y la ciencia, sectores en los que Salamanca es la capital de España donde mayor es la presencia femenina en el empleo tecnológico", ha afirmado.

Al mismo tiempo, el regidor ha considerado que Salamanca es un "ejemplo en toda España" por su "amplio y robusto" tejido social. "Una ciudad solidaria donde se están alcanzando metas inimaginables hasta no hace mucho tiempo, y también en este ámbito tenéis un papel protagonistas las mujeres, que os volcáis participando en asociaciones de salud, de personas con discapacidad, de mayores o de jóvenes", ha añadido el primer edil.

Carbayo ha reafirmado que los "grandes proyectos" de ciudad siguen teniendo "a muchas mujeres como abanderadas, esta vez sí, a diferencia de lo que ocurría en tiempos pretéritos, con el reconocimiento merecido".

Méritos que precisamente atesoran tres mujeres que han recibido un reconocimiento durante el acto en representación de todas aquellas que cada día contribuyen a construir una Salamanca mejor: Ángela Figueruelo, María Ángeles Hernández y Vega Moralejo.

PROGRAMACIÓN

La programación del primer trimestre de la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca incluye hasta final de año quince actividades, todas ellas gratuitas.

En concreto, la Escuela de Mujer y Ciencia Ciudadana, cuatro ciclos de conferencias, cuatro talleres, tres actividades culturales, una exposición en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor', otra en la Torre de los Anaya y visitas guiadas por la ciudad.

Además, con el objetivo de facilitar la conciliación, todas las actividades cuentan con un servicio de cuidado de menores, disponible bajo petición previa.

Entre las novedades del nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad está la jornada sobre emprendimiento, tecnología y liderazgo 'Mujeres que innovan', que tendrá lugar en la tarde del 16 de octubre, de 16.00 a 20.00 horas en la Casa de la Mujer, con entrada libre hasta completar el aforo.

A través de experiencias personales y mesas redondas con mujeres referentes del ámbito científico, se mostrará el proyecto europeo HerTechVenture de la Universidad de Salamanca, y culminará con un taller práctico para transformar una idea en una oportunidad de emprendimiento.

Otra de las novedades es el ciclo de conferencias 'El legado de las mujeres', que tendrá lugar los martes 27 de octubre, 24 de noviembre y 15 de diciembre a las 19.00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre hasta completar el aforo.

La Asociación El Legado de las Mujeres acercará a figuras, historias y aportaciones femeninas que forman parte del patrimonio cultural, científico y artístico.

La Escuela de Mujer y Ciencia Ciudadana continúa este trimestre de la mano de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) con el objetivo de acercar la cultura científica a las mujeres de la ciudad.

Las próximas sesiones, todas ellas a las 12.00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre, se llevarán a cabo el jueves 29 de octubre, 'Mujeres, publicidad y construcción de referentes'; el viernes 27 de noviembre, 'Pantallas, visión y salud digital'; y el viernes 4 de diciembre, 'Inteligencia artificial y futuro de las mujeres'.

El apartado de conferencias se completa con 'Mujeres en Etiopía y Mozambique', el 17 de noviembre a las 20.00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre, una mirada audiovisual desde la experiencia de Carmen García-Rosado, en colaboración con Intermón Oxfam; y 'Conectar para prevenir.

Un recorrido por las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres', los jueves 5, 12 y 19 de noviembre y 3 de diciembre a las 19.30 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre.

TALLERES AUTODEFENSA

Tras el "éxito" y "gran aceptación" durante el pasado curso, regresan los talleres de autodefensa impartidos por agentes de la Policía Local de Salamanca en los barrios de la ciudad.

En esta ocasión, las próximas sesiones tendrán lugar en Ciudad Jardín los viernes 16 y 23 de octubre, de 20.00 a 21.30 horas; y en El Zurguén los viernes 16, 23 y 30 de octubre, de 18.15 a 19.45 horas. Al mismo tiempo, continúan los talleres de autodefensa en la Casa de la Mujer, el 2, 4, 9 y 11 de diciembre de 12.00 a 13.30 horas.

Entre las novedades se incluye el taller de ajedrez en familia 'Judit Polgar', que consta de seis sesiones de una hora los lunes 19 y 26 de octubre, y 9, 16, 23 y 30 de noviembre, de 16.30 a 17.30 horas en la Casa de la Mujer.

En esta misma línea de reforzar el equilibrio físico y emocional en un entorno de confianza, la Casa de la Mujer volverá a acoger el taller de yoga familiar para favorecer vínculos en movimiento.

Será los martes 20 y 27 de octubre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre, y 1 y 5 de diciembre, de 16.30 a 17.30 horas para familias con menores de 2 a 5 años, y de 17.45 a 18.45 horas para familias con menores de 6 a 11 años.

Mientras, la Asociación Salud Mental AFEMC iniciará el 16 de diciembre, de 18.30 a 20.00 horas en la Casa de la Mujer, un ciclo que tendrá continuidad hasta el próximo verano con sesiones para fortalecer la autoestima, reducir la carga mental, tejer relaciones saludables o diseñar un proyecto vital.

VISITAS GUIADAS

En colaboración con Turismo de Salamanca, regresan las visitas guiadas 'Salamanca con voz de mujer' para descubrir su papel en la historia y patrimonio de la ciudad de Salamanca.

Se incrementan hasta cinco sesiones cada mes: tras la celebración el 6 y 7 de octubre de las dos primeras, las próximas son el 22, 23, 28 y 29 de octubre; 2, 3, 11, 12, 26 y 27 de noviembre; y 1, 2, 17, 18 y 21 de diciembre. Parten a las 16.30 horas desde la Plaza Mayor y tienen una duración aproximada de dos horas.

En esta línea cultural, el 27 de octubre a las 19.00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre, Daiana Arvelo presenta 'Más fuerte que el miedo: Recitando fragmentos de una vida que renació del dolor', una obra que invita a reflexionar sobre la capacidad de reconstrucción personal.

El 22 de diciembre, a las 18.00 horas en la Casa de la Mujer, Unpuntocurioso llevará a cabo el cuentacuentos 'Sin etiquetas'. A través de la narración y la participación, mostrarán que no hay una única manera de ser niña o niño, y que los gustos, emociones y sueños no tienen por qué estar marcados por etiquetas en función del género.

Mientras, el 28 de diciembre a las 12.00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre, Irene Sánchez Fernández y Alonso Parada Campillo ofrecerán el concierto de flauta travesera y piano 'Cuando ellas suenan'.

Finalmente, la programación de la Escuela Municipal de Igualdad incluye dos exposiciones. La primera, en la Casa de la Mujer del 4 de noviembre al 31 de diciembre, es la muestra de fotografías 'Cuando todo calla' de Paloma Carbajal.

La segunda, 'Hilos de nuestra historia', es una exposición de trajes charros tradiciones que se mostrarán en la Torre de los Anaya desde noviembre hasta enero de 2027.