El nuevo defensor de la Ciudadanía de Segovia pide consenso a los partidos políticos ante los problemas de las personas

El alcalde Mazarías impone la medalla de la ciudad al nuevo defensor de la Ciudadanía. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo defensor de la Ciudadanía de Segovia, el abogado y exfuncionario Jorge Juan Martínez Acinas, ha tomado posesión de su cargo en un acto celebrado en el Ayuntamiento durante el que ha llamado a los partidos políticos municipales a que recurran al consenso para solucionar los problemas de los ciudadanos.

El antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido el acto de toma de posesión de Jorge Martínez Acinas, cuyo nombramiento fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal del mes de junio.

Tras jurar su cargo "por su conciencia y honor" y recibir la medalla de la ciudad por parte del alcalde, José Mazarías, el nuevo defensor de la Ciudadanía ha iniciado una responsabilidad que le ocupará los próximos cinco años, con la posibilidad de ser reelegido una vez más, por el mismo periodo.

Durante su intervención tras el juramento, Acinas ha afirmado que pondrá "el corazón en el desempeño de su nueva labor", y ha destacado que su prioridad "serán siempre las personas, independientemente de su edad, condición o colectivo al que representen".

Igulamente, ha apelado al consenso de los grupos políticos, "ya que hubo unanimidad en el nombramiento, para que haya consenso en el trabajo de la Oficina de la Ciudadanía".

Por su parte, el alcalde ha destacado la trayectoria profesional y la vocación de servicio de Jorge Martínez Acinas, al que ha agradecido que haya aceptado este reto "que exige paciencia, escucha activa, sensibilidad, carácter, una gran independencia y una profunda cercanía".

Mazarías ha destacado la figura del defensor de la Ciudadanía como "un pilar esencial en una democracia moderna y participativa" y ha asegurado que "fortalecer la figura del Defensor del Ciudadano es fortalecer la democracia, reforzar el tejido social de la ciudad y afianzar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".

Jorge Juan Martínez Acinas es licenciado en Derecho, graduado social, máster universitario 'Experto Internacional en Relaciones Industriales' y doctor en Derecho.

Además de gestor administrativo y agente de seguros, ha sido profesor tutor de Derecho en el Centro Asociado de la UNED de Segovia, y durante 41 cursos académicos profesor asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en las Universidades de Salamanca y Valladolid.

Hasta el año pasado ha trabajado como funcionario de carrera en la Diputación Provincial de Segovia, como técnico y jefe de servicio durante 39 años, hasta su reciente jubilación, hace unos meses.

Martínez Acinas toma el relevo de Paloma Serrano, quien ha desempeñado este cargo desde el año 2020. Hacinas es, así, la sexta persona que, de manera altruista, asume la responsabilidad de ponerse al servicio de los segovianos como interlocutor entre la ciudadanía y la administración local.

El acto de juramento del cargo ha llenado el antiguo salón de Plenos del Ayuntamiento, con la asistencia de predecesores de Martínez Hacinas: José García Velázquez, Jesús Tapia, Rodrigo González Martín y Claudia de Santos (Paloma Serrano ha excusado su presencia por motivos personales). También han estado presentes la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso; los diputados provinciales Jaime Pérez, Pilar Martín y Elisabet Lázaro; el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja; el representante del Colegio de Graduados Sociales, Juan Manuel Martínez; la directora de la UNED, María Dolores Reina; varios miembros de la corporación municipal, de los distintos grupos políticos en el consistorio, representantes vecinales, y familiares y amigos de Martínez Acinas.