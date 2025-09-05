El nuevo director de la Academia de Artillería de Segovia toma el mando para "preparar líderes" para las unidades

Momento de intercambio del guión de la Academia de Artillería de Segovia entre los dos coroneles. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coronel de Artillería Ángel Jesús Miró ha recibido el cargo de director de la Academia de Artillería de Segovia en un acto tras el que ha manifestado que su labor, durante los tres años que durará en el cargo, es el de "preparar líderes para las unidades de artillería de campaña y artillería antiaérea".

El coronel Miró ha sido protagonista del acto de relevo en la dirección del centro y ha recibido el estandarte de la Academia de manos del director saliente, el coronel Rafael de Felipe, que para despedirse de su cargo ha renovado su juramento al estandarte de la unidad, símbolo máximo que representa a España, al arma de Artillería y a la propia Academia.

El acto de relevo de directores ha estado presidido por el general de división Javier Antonio Miragaya Prieto, que está al mando de la Dirección de Ensañanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra.

Al acto de cambio de dirección en la Academia de Artillería han acudido oficiales de todas las dependencias militares de Segovia, familiares de los dos coroneles saliente y entrante, y autoridades militares y civiles de la provincia.

La ceremonia ha tenido lugar en el Patio de Orden, con la presencia de tres compañías de alumnos oficiales y suboficiales, a los que ha pasado revista el general Miragaya, que ha exigido "lealtad" al nuevo director de la Academia, al tiempo que la ha brindado al coronel Miró "toda la suya".

El nuevo director ha admitido estar emocionado al volver a Segovia, donde pasó sus años de cadete como alumno de la Academia, y ha expresado como reto personal "seguir sacando a los mejores profesionales para las unidades de Artillería, terminar de implementar los nuevos planes de estudio y mejorar los cursos posteriores a la etapa de formación básica".